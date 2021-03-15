Ці знаки Зодіаку спіймають удачу за хвіст до кінця березня: шукайте себе в списку!

Гороскоп на березень 2021 обіцяє удачу і везіння трьом знакам Зодіаку, для яких перший місяць весни стане особливим. Зірки говорять, що ці щасливчики зможуть спіймати удачу за хвіст до кінця місяця.

Лев

Левам сильно пощастить в діловій сфері. Ваші бізнес-ініціативи у березні будуть конструктивні, і мати хорошу перспективу, удача чекає також у фінансових питаннях. Працьовитість і професіоналізм будуть на висоті, ви зможете отримати вигідну роботу або пропозицію від партнера. Це час сприятливий для будь-яких фінансових угод і операцій.

Діва

Для Діви також будуть складатися вдало бізнес-справи і кар'єрне просування. Це сприятливий час для реклами, юридичних справ, укладення договорів, ведення переговорів, політичної та громадської діяльності, а також для оголошення заручин і для будь-яких культурних заходів. Можуть бути гарні перспективи для підвищення, так що не слід упускати момент. Час сприятливий для підкорення нових висот.

Водолій

У березні покращиться фінансове становище Водоліїв. Можливий додатковий заробіток, премія інші додаткові доходи. Можуть встановлюватися нові корисні зв'язки, які в подальшому скоріше всього принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних з фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.