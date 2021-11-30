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На ці знаки Зодіаку обрушиться везіння в останній день осені: перевірте список щасливчиків!

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Вівторок 30 листопада 2021 05:30
На ці знаки Зодіаку обрушиться везіння в останній день осені: перевірте список щасливчиків! Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким пощастить більше за інших в останній день осені, 30 листопада. Астрологи кажуть, що представники цих сузір'їв можуть опинитися на висоті, а дехто може відчути "вітер змін", що дме в його бік.

Про це пише 1001goroskop.

Близнюки

Астрологи запевняють, що в останній день осені справи у Близнюків будуть вдаватися досить легко, а доля подарує шанс зміцнити свій статус в суспільстві.

Щоб не злякати удачу, уникайте в цей день екстравагантності - як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Будьте стриманішими і вам точно пощастить сьогодні!

Рак

Експерти кажуть, що Рака може чекати особливе знайомство. Від цієї зустрічі можна очікувати багато чого.

Друг, знайдений завтра, може стати близьким і коханим для Рака на довгі-довгі роки.

Лев

Астрологи вважають, що для Лева настане сприятливий момент, адже саме в цей день Леву випаде шанс найкращим чином вирішити будь-які свої питання і проблеми.

В останній день осені інтелект Лева буде не тільки загострений, але і гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення.

Раніше астролог Павло Глоба також назвав головних везунчиків року Чорного Водяного Тигра.

Також астролог попередила про перехід планети Меркурій в знак Стрільця - подію, яка впливатиме на кожного з нас.

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