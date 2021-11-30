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На эти знаки Зодиака обрушится везение в последний день осени: проверьте список счасиливчиков!

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 05:30
На эти знаки Зодиака обрушится везение в последний день осени: проверьте список счасиливчиков! Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым повезет больше остальных в последний день осени, 30 ноября. Астрологи говорят, что представители этих созвездий могут оказаться на высоте, а кое-кто может почувствовать "ветер перемен", дующий в его сторону.

Об этом пишет 1001goroskop.

Близнецы

Астрологи уверяют, что в последний день осени дела у Близнецов будут удаваться достаточно легко, а судьба подарит шанс упрочить свой статус в обществе.

Чтобы не спугнуть удачу, избегайте в этот день экстравагантности - как во внешнем виде, так и в поведении. Будьте сдержаннее и вам точно повезет сегодня!

Рак

Эксперты говорят, что Рака может ждать особенное знакомство. От этой встречи можно ожидать многого.

Друг, обретенный завтра, может стать самым близким и любимым для Рака на долгие-долгие годы.

Лев

Астрологи считают, что для Льва наступит благоприятный момент, ведь именно в этот день Льву выпадет шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

В последний день осени интеллект Льва будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления.

Ранее астролог Павел Глоба также назвал главных везунчиков года Черного Водяного Тигра.

Также астролог предупредила про переход планеты Меркурий в знак Стрельца - событие, которое будет влиять на каждого из нас.

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