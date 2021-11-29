ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глоба назвав улюбленців Чорного Тигра: кому 2022-й принесе кохання, гроші та успіх

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 05:30
Глоба назвав улюбленців Чорного Тигра: кому 2022-й принесе кохання, гроші та успіх Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік, символом якого стане Чорний Водяний Тигр, розповість про трьох головних везунчиків серед знаків Зодіаку, яким цей час принесе успіхи в сфері фінансів, кар'єри, особистого життя.

Про це розповів астролог Павло Глоба, пише Radiotrek.

Овен

Овни, на думку астролога, стануть фаворитами Тигра, тому у 2022 році чекає довгоочікуване настання фінансової стабільності в житті, а також можливості заробити ще більше, виплатити всі заборгованості, почати підійматися кар'єрними сходами.

Глоба вважає, що для вас цей рік стане вдалим для подорожей, нових вражень. Овни будуть настільки везучими, що матимуть успіх у будь-яких починаннях.

Близнюки

Астролог вважає, що працелюбні та цілеспрямовані Близнюки задовольнятимуться результатами виконаної роботи весь рік.

Відпочинок буде вдалим, а ще люди народжені під цим знаком навчаться як слід розслаблятися. Близнюків чекає море позитивних емоцій в особистому житті та на роботі.

Терези

На думку Павла Глоби, весь 2022 рік Чорного Тигра буде успішним у кар’єрі. А в особистому житті нарешті настане штиль.

Одиноким Терезам можна укладати шлюб цього року. Астролог вважає, що союз буде щасливим і тривалим. А тим, хто вже знайшов свою пару, наступного року можна планувати поповнення у сім’ї.

Раніше Павло Глоба розповів також про знаки Зодіаку, яким у рік Чорного Тигра навпаки не пощастить.

Також астролог попередила про перехід планети Меркурій в знак Стрільця.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!
Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!