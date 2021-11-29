Глоба назвав улюбленців Чорного Тигра: кому 2022-й принесе кохання, гроші та успіх

Гороскоп на 2022 рік, символом якого стане Чорний Водяний Тигр, розповість про трьох головних везунчиків серед знаків Зодіаку, яким цей час принесе успіхи в сфері фінансів, кар'єри, особистого життя.

Овен

Овни, на думку астролога, стануть фаворитами Тигра, тому у 2022 році чекає довгоочікуване настання фінансової стабільності в житті, а також можливості заробити ще більше, виплатити всі заборгованості, почати підійматися кар'єрними сходами.

Глоба вважає, що для вас цей рік стане вдалим для подорожей, нових вражень. Овни будуть настільки везучими, що матимуть успіх у будь-яких починаннях.

Близнюки

Астролог вважає, що працелюбні та цілеспрямовані Близнюки задовольнятимуться результатами виконаної роботи весь рік.

Відпочинок буде вдалим, а ще люди народжені під цим знаком навчаться як слід розслаблятися. Близнюків чекає море позитивних емоцій в особистому житті та на роботі.

Терези

На думку Павла Глоби, весь 2022 рік Чорного Тигра буде успішним у кар’єрі. А в особистому житті нарешті настане штиль.

Одиноким Терезам можна укладати шлюб цього року. Астролог вважає, що союз буде щасливим і тривалим. А тим, хто вже знайшов свою пару, наступного року можна планувати поповнення у сім’ї.