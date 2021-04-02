Ці знаки Зодіаку накриє грошовою удачею у квітні: астролог назвала обраних!

Телець

У квітні у Тельця з'являться можливості для підвищення доходів, внаслідок професійного зростання, спекулятивних дій в бізнесі або кар'єрного росту. Або ж буде фінансова допомога від батьків, допомога зі сторони, подарунки та можливість отримати вигоду від впливових людей або начальства. Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

Рак

У Раків фінансова сфера життя буде досить продуктивною і активною в цьому місяці. Ви зможете проявити своє вміння розгледіти вигоду в проекті, людині, компанії, вміло розпорядитися кредитними коштами, швидко пустити в оборот інвестиції і отримати чималий прибуток, а також виграти грант під свій проект, знайти інвестора. Відмінний час для початку власного бізнесу.

Скорпіон

У квітні ваша планета Марс буде в екзальтації, тому ви відчуєте прилив сил і бажання реалізовувати свої плани. При цьому період може бути досить напружений, але досить продуктивний, оскільки ваше просування завжди йде через ризики і кризи. Будуть надані можливості, щоб вирішити фінансові питання, наприклад, наданий кредит, допомога в борг, залишена спадщина.