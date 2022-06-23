Знаки Зодіаку, які в липні можуть втратити все

Овен

Як розповіли астрологи, Овнам у липні 2022 належить навчитися боротися з меланхолійним настроєм, щоб долати всі перешкоди. В іншому випадку ви можете зазнавати збитків.

Експерти кажуть, що попри демонстрований оптимізм, Овни з будь-якого приводу можуть впадати в депресію. З одного боку - це вольові люди, які звикли сміливо йти до своїх цілей. Але якщо у них щось не виходить, то це для них кінець світу.

Телець

У липні в Тельців все буде валитися з рук. За що б ви не взялися, буде ламатися, кришитися і просто розвалюватися на очах. Вам потрібно опанувати себе, зрозуміти, чого ви дійсно хочете і йти до своєї мети з благими намірами.

Ваша велика проблема - неуважність. Тельці, як папуги, можуть кидатися на все і відразу. У такому ритмі ви можете забути щось дуже важливе і навіть втратити цінну річ.