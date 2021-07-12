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Ці знаки Зодіаку в липні спіткають біди і невдачі: краще не виходьте з дому!

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Понеділок 12 липня 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку в липні спіткають біди і невдачі: краще не виходьте з дому! Фото: Гороскоп на липень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким доведеться несолодко в епіцентрі літа. Їх будуть переслідувати невдача за невдачею, все буде валитися з рук. Але астрологи кажуть - вихід є. Хто ці лузери епіцентру літа і як їм пережити хворобливий період - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише gsminfo.

Овен

Овни в липні можуть відчути втому і навіть ностальгію. Вам буде хотітися душевного тепла і комфорту, потягне до улюблених місць, до знайомого оточення. Можуть також виникнути проблеми зі здоров'ям серця. Вам слід менше хвилюватися, тоді ви зможете прожити цей місяць щасливо і спокійно.

Лев

Леви весь місяць проведуть в нескінченному самоаналізі і будуть нещадно критикувати себе. Не тоніть в самокопанні і переживаннях, а краще пошукайте спосіб випустити пар. Астрологи рекомендують завести щоденник, щоб віддавати свої емоції паперові, його потім можна буде спалити або порвати, таким чином відпустивши проблему.

Стрілець

Стрільцям доведеться пережити низку життєвих змін. Навіть якщо вам буде складно прощатися з минулим, варто розуміти, що без цього ніяк. Відпустіть минуле і сміливо крокуйте вперед, до змін. Нові відкриття та враження вже на порозі і нема чого з собою тягти тягар минулих втрат.

Раніше астролог Аріна Артуровна розповіла про найголовніші події липня 2021, які вплинуть на кожного з нас.

Також астролог розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку в липні 2021.

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