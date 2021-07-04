Розчарування, пристрасті і розриви: астролог назвала головні події липня, які вплинуть на нас

Липень 2021 буде досить напруженим місяцем, особливо на його початку. Астролог попередила про високу аварійність і конфліктність. А ось кінець періоду принесе нам фінансові можливості і перспективи. Чого чекати від епіцентру літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Протистояння Марса і Сатурна з виходом на Уран

За словами астролога напруга між планетами, що почалася 28 червня, триватиме до 10 липня. Цей час буде "аварійним", період зажадає уваги, обережності у всіх справах, менше емоцій і спалахів агресії. Будь-які спроби різко, нервово рушити до наміченої мети приведуть до небажаних наслідків.

"Ви будете чинити опір чужим правилам, обставинам і тиску ззовні. Щоб обійти правила, вам потрібно мислити нетрадиційно і мати нестандартний підхід. Уран - це спалах, вибух, але також і креативні і несподівані рішення, які зможуть вирішити швидко ситуацію", - вважає експерт.

Можливі поломки і затримки на виробництві, при запуску проектів, стартапів, IT-проектів. Спроби організувати і направити проекти та інші фізичні зусилля в нормальне русло будуть скрутними. Розчарування і обставини змусять відкласти деякі намічені раніше завдання.

Такий аспект дуже сильно гальмує роботу в цілому, гнів і дратівливість не дає діяти спокійно і приймати адекватні рішення. Вас можуть обтяжувати різного роду обставини і обов'язки перед дітьми, партнером, батьками, начальником, друзями і т. д.

Можуть бути непорозуміння і напружені відносини з партнерами в шлюбі, по бізнесу, з колегами, родичами, дітьми. Це також аспект холоднокровного вбивці як в прямому, так і переносному сенсі, тому конфлікти варто обходити стороною і не вплутуватися в сумнівні ризикові історії.

Сатурн відповідає за закон і дисципліну, тому злодійство, викрадення, замахи, людська дурість і язик без кісток, як в реалі, так і онлайн будуть каратися.

"У поїздки і відрядження виїжджайте заздалегідь, перевіряйте ретельно документи і правила вильотів (в'їздів) в інші країни. Понти і явні хвастощі можуть викликати в цей час особливо чорну заздрість і негатив у оточуючих. Покупки великої або дорогої техніки краще відкласти до 11 липня. Обов'язково дотримуватися правил безпеки на будівництвах, виробництві та за кермом", - додала Аріна Артуровна.

З'єднання Венери і Марса, уражене Ураном і Сатурном

Ця подія відбуватиметься з 4 по 23 липня.

У коханні і стосунках захочеться пригод, пристрасті, активно зав'язувати відносини, але з іншого боку Сатурн буде стримувати і не давати повністю віддатися почуттям, щось буде стримувати або так будуть складатися обставини.

"Можливо також охолодження у відносинах або ж перехід відносин на новий більш серйозний рівень, наприклад реєстрація шлюбу або взяття на собі певних зобов'язань, наприклад, фінансових. Неконтрольована пристрасть, що межує з агресією, гнів, від ненависті до любові один крок - такі будуть почуття в липні", - розповідає експерт.

Будуть то божевільні пориви любові, то просто захочеться "придушити" партнера. Можливе гостре почуття незадоволеності від стосунків, бажання щось змінити. Ревнощі, почуття власництва і розчарування в коханій людині.

Причому в цей період є ймовірність зустріти людину для серйозних відносин, так як планети будуть у Леві, то притягуватися будуть яскраві, харизматичні, творчі, ексцентричні особистості. Це можуть бути популярні, статусні і впливові особистості. Вплив Сатурна може провокувати на роман з начальником або підлеглими. У цей період є ймовірність отримати подарунки.

У бізнесі і фінансах можуть виникати нові партнерські відносини, колаборації. Найкраще, якщо ваш партнер буде старше вас за віком або за статусом і спільні підприємства ви будете організовувати завдяки досвіду партнеру.

"Можуть бути болючі ситуації, пов'язані з грошима і розділом майна. Велика ймовірність розтратити фінанси і сили на задоволення особистих забаганок, розваги, подарунки", - додала астролог.

Молодик 10 липня в Раку з Нептуном і Ураном

Молодик 10 липня пройде в жіночому знаку - Рак. Цей знак загострить інтуїцію, посилить романтичні настрої, зробить людей більш чутливими, сентиментальними.

"Гарний час для тих, хто любить просити або скаржитися - до вас поставляться з розумінням. В цей час буде яскраво виражена образливість, вразливість і перепади настрою. Цей молодик сприятливий, щоб завершити домашні справи, доробити ремонти, налагодити відносини в сім'ї, з рідними або подумати над створенням своєї сім'ї. Сприятливий час для зачаття дитини. Будуть добре вирішуватися завдання будь-якої складності, прекрасний час для творчості і сентиментальності", - прогнозує Аріна Артуровна.

Молодик в липні сприяє для:

домашніх і сімейних справ, зустрічей і спілкування з батьками,

зачаття дитини,

комерційної діяльності, пов'язаної з продуктами, антикварними виробами, землею, лазнями, басейнами, ресторанами, барами і морською темою,

творчості та користування інтуїтивними здібностями,

відпочинку, туризму, риболовлі,

придбання нерухомості, землі,

повернення боргу,

придбання побутової техніки, кухонного обладнання, госптоварів та ремонтів,

для оздоровчих ванн з мінеральними солями, гідрованни, капсульного відновлення і т. д.,

лікування хвороб обміну речовин, гастриту, шлунково-кишкового тракту,

боротьби з земними шкідниками, поливання і підрізування рослин, стрижки газонів.

Цей період несе також небезпеку:

отруєнь - уникайте алкогольних напоїв, будьте обережними з ліками, препаратами побутової хімії,

набряків - менше рідини і солоної їжі,

від води - дотримуйтесь безпеки на воді.

Меркурій перейде в знак Раку (11-27 липня)

"Щоб вас почули і зрозуміли в цей період, вам потрібно проявляти ввічливість в розмові, знизити свій голос і тон, так як в ці дні люди стають чутливими до слів і інтонації, з якою вони вимовляються", - впевнена астролог.

Нецензурна мова, грубість і крики можуть геть зіпсувати про вас враження і зіпсувати переговори. Спробуйте зацікавити співрозмовника якою-небудь таємною інформацією. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації та енергії, яку випромінює людина.

В цей час дуже добре розпізнається правда, брехня, нещирість і передбачаються наміри. Так як на перше місце виходить інтуїтивне мислення. У цей період розум дуже сприйнятливий, тому зайвий раз не варто прокручувати негативні думки і копатися в минулому, собі, оточуючих. Недовіра і підступ - звичайні ситуації цього часу.

"Меркурій в Раку недовірливий: чим більше йому доводити, тим більше він буде переконуватися в зворотному. Продуктивний час для опрацювання різного роду психотравм, відвідування сеансів психолога, заняття езотерикою, НЛП, прокидається інтерес до всього містичного і незрозумілого

Сонце в Плутоні і "розрядка" на Нептун і Чорний Місяць (13-24 липня)

"Плутоніанський тиск буде відчуватися до 22-го липня більш яскраво, так як він буде відбуватися в знаку Рак, а це означає, що маніпулювати, пригнічувати, насаджувати свою волю іншим буде легше, але коли Сонце перейде в знак Лев, то можна отримати вибухонебезпечну віддачу і колосальну енергію, яка просто все випалює", - розповідає Аріна Артурівна.

Рак - терплячий знак, тому до 22 числа буде терпіти, займатися самокопанням і переживати цей період в собі, буде відчуття безнадії і відсутності вибору, напади люті зовні або всередині вас. Внутрішні конфлікти, напруга, а з іншого боку колосальна внутрішня сила. Можливе зіткнення з колективом, владою, вищестоящими органами, кримінальним світом.

У цей період підвищений ризик виникнення конфліктів, травм, суїцидальних настроїв, заздрості, проблем з законом. Проблеми, що стосуються взаємин, виникають у сферах бізнесу, чужих фінансів, страхування, податків, спадщини, аліментів. Так як вихід енергії буде на Нептун і Чорний Місяць, то конфлікти можна буде залагодити фінансовим шляхом, взаємодопомогою, добротою, глибоким задушевним спілкуванням. Довіртеся інтуїції.

Інгрегресія Венери в Діву (22 липня - 16 серпня)

На зміну пристрасті і емоцій приходять стриманість і розумність. У цей період сприятливо все аналізувати і тверезо зважувати, як у фінансах і бізнесі, так і у відносинах.

Зустрічі в даний період зазвичай носять меркантильний характер, як в особистому, так і в бізнесі, що для останнього досить непогано. Люди менш схильні до емоцій, все аналізується і зважується.

З одного боку, це збіднює почуття, з іншого боку, застерігає від помилок у виборі партнера і подальших планів. Для початку відносин цей період досить непростий, так як партнер роздивляється буквально під лупою, помітні всі його недоліки, що для здорових і усвідомлених відносин теж непогано.

Також властива дріб'язковість, дратівливість і прискіпливість, постійне невдоволення всім і вся. Нерідко почуття в цей період можуть зародитися в процесі роботи, виконання своїх обов'язків, службові романи або ділові зустрічі можуть перерости в щось більше.

У роботі і фінансах все буде сприятливо для всіляких розрахунків, проектів, бухгалтерський робіт, аналітичної роботи і статистики обліку даних.

Повний місяць в знаку Водолій в аспекті з Чорним Місяцем

Липневий повний місяць відбудеться 24 липня. Водолій відповідає за свободу вибору, вихід за рамки обмежень і нав'язування чого-небудь. Підсвідомо буде хотітися свободи, змін, і найбільше це буде стосуватися фінансової сторони життя.

Можна шукати нові рішення, нестандартний підхід, використання нових технологій у рішеннях грошових питань і переході на новий фінансовий рівень.

"Цей повний місяць говорить про те, що мислити потрібно по-іншому і тоді відкриються нові фінансові можливості. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси", - вважає Аріна Артуровна.

Сприятливо під час повного місяця:

прогнозувати майбутнє,

хитросплетені схеми отримання прибутку,

звертатися до астрологів, фінансових аналітиків, ризик-менеджерів,

зустрічатися з цікавими і неординарними людьми,

інвестувати в майбутнє, ІТ-проекти, громадські організації, нові технології будь-яких галузей і стартапи,

просування новаторських ідей, різних нововведень, впровадження нових технологій,

йти на ризики,

культурно-масова, спортивна, громадська діяльність, збори, мітинги, демонстрації,

зустрічі з друзями, однодумцями, опікунами, спонсорами, меценатами,

організації, вступ до спільноти, клуби,

покупки гаджетів і техніки.

Небезпечно під час повного місяця - набовтати зайвого або повірити базіці.