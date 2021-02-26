Зима прощатися не хоче: в які області повернеться холод і дощі зі снігом

Яка погода буде 26-28 лютого в різних облцентрах України

У Київі у п'ятницю, 26 лютого, невеликий дощ прогнозується лише під вечір, а вранці та вдень буде ясно. Жителів і гостей столиці чекає тепла погода - стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів, і навіть в нічний час не опустяться до нуля. На вихідних, 27 і 28 лютого, буде хмарно і дощитиме. Температура повітря в суботу і неділю коливатиметься в межах 0... +4 градусів протягом доби.

В Одесі 26 лютого прогнозується теплий погожий сонячний день без опадів, а температура повітря протягом доби очікується від +4 до +12 градусів. На вихідних сонце сховається за хмарами, будуть опади у вигляді несильних дощів. 27 та 28 лютого стовпчики термометрів почнуть потроху знижуватися: у суботу буде +3... +8 градусів, а в неділю буде +1... +5 градусів.

У Харкові п'ятниця, 26 лютого, порадує теплом до +13 градусів, та відсутністю опадів. Однак на вихідних зарядять дощі, причому іноді навіть зі снігом. В суботу та неділю, 27 і 28 лютого, температура повітря коливатиметься в межах -1... +4 градусів.

У Львові ясний теплий п'ятничний день з температурою повітря до +10 градусів "розбавить" дощ під вечір. Опади охоплять всю суботу, 27 лютого, а термометри покажуть від +2 до +5 градусів. Останній день зими, 28 лютого, буде похмурим, але дощі не прогнозуються, стовпчики термометрів трохи знизяться.

У Дніпрі 26 лютого буде сонячно, і стовпчики термометрів вдень піднімуться аж до +14 градусів. Втім, вже в суботу, 27 лютого, заллє дощ, а повітря охолоне до 0... +4 градусів. У неділю, 28 лютого, до дощу додасться і сніг, а температура повітря становитиме протягом доби -1... +4 градуси.

У Херсоні 26 лютого буде ясно і тепло. Вдень температура повітря становитиме до +10 градусів. На вихідних, 27 і 28 лютого, буде переважно хмарно, очікуються невеликі дощі. У суботу стовпчики термометрів покажуть до +9 градусів вдень, а в неділю вже до +5 градусів.

У Чернігові 26 лютого опади не прогнозуються, буде невелика хмарність. Температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів протягом доби. На вихідних очікуються незначні опади переважно у вигляді дощу, а останній вечір зими "порадує" невеликим снігом. У суботу та неділю, 27 і 28 лютого, термометри покажуть 0... +2 градуси.

У Луганську 26 лютого пройде невеликий дощ, але очікується тепла погода до +10 градусів у денний час. У суботу, 27 лютого, буде хмарно, прогнозується сніг з дощем. Температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів протягом доби. У неділю, 28 лютого, похмура погода збережеться - уночі та зранку йтиме дощ. Під вечір повітря охолоне до -3 градусів.

В Ужгороді 26 лютого буде ясно, сухо і тепло, стовпчики термометрів піднімуться до +12 градусів. У суботу, 27 лютого, очікується нічний дощ, але до ранку опади припиняться, і не з'являться до кінця зими. Температура повітря на вихідних буде близько +2... +7 градусів (лише вночі у неділю "просяде" нижче нуля).