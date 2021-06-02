Моторошними зливами накриє майже всю Україну: де погода буде сама мерзенна

Погода на сході країни буде неприємна і мокра. У всіх областях регіону синоптики прогнозують дощі та зливи вдень, а також вночі. Температура повітря в нічний час коливатиметься від +9 до +13 градусів, вдень від +16 до +19 градусів.

На півдні теж йтимуть затяжні дощі та зливи. Вночі в регіоні від +11 до +13 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів і сильний вітер з поривами. У Криму короткочасні дощі, сильний вітер. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

У північних областях невеликий дощ очікується вночі, вдень без істотних опадів. Очікується сильний вітер. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

На заході місцями можливі невеликі короткочасні дощі в нічний час, вдень буде сухо. Вітер зі штормовими поривами. Температура вночі становитиме + 7 +9 градусів, вдень очікується від +15 до + 17 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують сильні дощі, зливи та штормовий вітер. Вночі в регіоні + 9 +11 градусів, вдень прогріється до +16 + 18 градусів.

У Києві 2 червня вночі пройде невеликий дощ, Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, до 7-12 м/с.Температура повітря вночі в столиці очікується від +8 до +10 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 2 червня