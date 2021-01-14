Син Віктора Павліка зрадив дружині з відомою танцівницею: подробиці скандалу

Син Віктора Павліка Олександр зізнався у зраді дружині (колаж: РБК-Україна)

Син Віктора Павліка Олександр, який пішов по стопах батька і став музикантом, зізнався в зраді дружині Олесі. У 2011 артист прославився завдяки "Х-Фактору" і закрутив роман з танцівницею Ганною Олефіренко, яка працювала на шоу.

У програмі "Зірковий шлях", що на телеканалі "Україна", Павлік-молодший розповів, як дружина дізналася про зраду, і чого йому варто було вимолити у неї пробачення.

36-річний музикант каже, що познайомився з Олесею багато років тому. Він побачив дівчину на СТО в Комсомольську і не міг відірвати від неї очей. Навіть десятирічна різниця у віці - хлопцеві тоді було 19, а дівчині - 29 - його не збентежила.

"Я дивився на неї, а вона зухвало сказала мені: "Хлопчик, спокійно", - згадав момент зустрічі співак.

До того ж у Олесі був син від попередніх стосунків. Олександр домагався прихильності цілий рік, і вона не встояла. Одного разу він отримав повідомлення...

"Мене щось вже місяць турбує, і я зрозуміла, що мені тебе не вистачає, - розповідає Олександр. - Через 4 години я вже був у неї".

Олександр Павлік з дітьми (фото з соцмереж)

Вони стали жити разом і незабаром дізналися, що у них буде дитина. Все було добре, але у сім'ю втрутилася зрада.

За словами співака, стосунки тривали півроку і не залишилися непоміченими. Причому Олеся зовсім про це не підозрювала, поки інформація не просочилася в ЗМІ.

"Вийшла газета, яка роздавалася безкоштовно на перехрестях і в метро. На всю газету мій фейс і поряд ця дівчина. Заголовок "Павлік молодший проміняв свою дружину на танцівницю".

Після цього Олеся викинула з дому речі Олександра. Але він приїжджав вночі, лягав біля дому і спав там.

Співак не може пояснити зраду, чому він так вчинив і обдурив дружину, але вдячний Олесі, що вона змогла простити його.

"Я, напевно, єдиний Павлик, який найбільше прожив зі своєю дружиною. Вже 15 років", - додав він.

Зараз в родині Олександра все добре. Музикант вже три роки керує музичною студією для дітей, де у молодшого покоління розвивають таланти - вчать грати на інструментах.

Раніше Олександр зізнався, що батько кинув його маму, коли він тільки народився.

Нагадаємо, що у 36-річного Олександра Павлика скоро народиться брат або сестра. 26-річна дружина його батька Віктора Павліка нещодавно оголосила про вагітність.