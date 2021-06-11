Спекотно і дуже-дуже мокро: синоптики приголомшили прогнозом погоди

На сході країни дощі з грозами йтимуть вночі та вдень, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря становитиме + 12 +15 градусів, вдень очікується +22 +24, місцями до + 25 градусів.

У південних областях грози пройдуть скрізь, можливі зливи та короткочасні дощі. Вночі в регіоні + 13 +16 градусів, вдень прогріється до +23 +25 градусів, місцями до + 26 градусів. У Криму гроза, вночі дощ. У нічні години температура повітря буде + 14 +16 градусів, вдень до + 25 градусів.

На півночі синоптики прогнозують грозу, дощі, можливі зливи та град. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

У західній частині країни можливі грози, короткочасні дощі, зливи та град. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 26 градусів.

У центральній частині країни грози, зливи, можливий град. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 11 червня

У Києві 11 червня очікується гроза, можливий дощ вночі, а також злива. Нічна температура в столиці складе + 13 +15 градусів, вдень очікується +23 + 25 градусів.

Варто відзначити, що погода в столиці в найближчі 10 днів істотно не зміниться. Можливе невелике зниження температури повітря вдень, до + 20 градусів. Однак з вівторка вона знову піде вгору, і нічна температура теж буде збільшуватися. А ось грози поки не збираються залишати територію України.

Карта погоди в Києві