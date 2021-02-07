Дзеркальна дата 12.02.2021 може кардинально змінити долю: як привернути свою удачу

Чому 12 лютого вважається дзеркальною датою

Якщо прочитати дату 12.02.2021 справа наліво і зліва направо - число буде однаковим. Таких днів у календарі вкрай мало, тому їм приписують магічні властивості.

Такі дати також називають "паліндромами": за аналогією зі словами і фразами-перевертнями.

Цікаво, що дати, де "відображаються" день і місяць, теж називають дзеркальними: наприклад, 01.10, 11.11 або 21.12. Але таких у році багато, а дата 12.02.2021 - унікальна.

Чому 12 лютого - особливий день

В цей день для людей відкриються безмежні можливості, впевнені нумерологи. За їхніми словами, 12 лютого нас чекає, нарешті, досягнення головних цілей. А якщо скласти всі цифри дзеркальної дати, вийде "10", що у нумерології символізує тріумф і виконання задумів.

Експерти кажуть, що така дата посилює в кілька разів наш потенціал. Тобто, в цей час всі думки, емоції, почуття стають неймовірно потужними. І якщо щиро загадати бажання 12 лютого, то воно обов'язково збудеться.

Нумерологи переконані, що саме події, які відбуваються в дзеркальні дати, є доленосними для кожного. Знайомства, несподівані пропозиції, переїзди, нова робота - все, що трапляється у цей день, трапляється не просто так.

Як привернути удачу в цей день?

Ніяких особливих ритуалів проводити не потрібно. Достатньо лише зарядитися позитивом і налаштуватися на хороше. Погані думки подумаєте потім, а 12.02.2021 потрібно зустрічати у гарному настрої.

Думайте про свої амбітні плани. Тоді 12 лютого великий шанс, що вам усміхнеться удача.

Як загадати бажання у дзеркальну дату?

Езотерики рекомендують використовувати максимально прості техніки. Достатньо лише трішки конкретизувати свої бажання, а ритуали можуть бути дуже нескладними.

Поставте на стіл дзеркало. Знайдіть зображення, яке відбивало би ваше бажання, використовуючи для цього свої асоціації: серце - любов, гроші - добробут, будинок - переїзд і т. д.

Запаліть пару свічок і поставте їх з боків від дзеркала.

Сядьте навпроти. Картинку простягніть до дзеркала так, щоб вона була посередині, а ви - фоном.

Вголос скажіть, як ви були б раді отримати бажане. Спробуйте описати своє щастя словами.

Експерти радять не замислюватися про те, як саме має виповнитися ваше бажання. Про це нехай подумає Всесвіт, для вас головне - результат.

Що не можна робити в дзеркальну дату: