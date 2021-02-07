Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень: кого чекають доленосні зміни

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 8 по 14 лютого розповість, кого чекає удача в таких сферах життя, як любов, робота, фінанси. Астролог розповіла, кому карти Таро обіцяють важливі життєві зміни, успіхи і досягнення, а для кого тиждень стане важким і повним випробувань.

Овен - у фокусі уваги професійна сфера і сфера стосунків. Якщо в роботі бажано зосередити сили на кінцевому результаті і не розпорошуватися на дрібниці, то у відносинах дрібниці правлять балом. Приділіть коханим і близьким весь свій вільний час і насолоджуйтеся кожною миттю "тут і зараз". Овнам, які знаходяться в пошуку, порада: перед зануренням у "вир" з головою, не полінуйтеся ретельно досліджувати "дно".

Телець - "погода в домі" очікується сонячна і без опадів, а от у сфері фінансів і на роботі ймовірні мінлива хмарність та поривчастий вітер - не лінуйтеся ретельно перевіряти документи і перераховувати гроші, не відходячи від каси. Ах, так! До деяким Тельців "любов ненавмисно нагряне, коли її зовсім не чекаєш"!

Близнюки - терміново беріть під контроль свою енергію (вона може бити ключем) і змістіть фокус уваги з роботи на дім, сім'ю і близьких людей - на цьому тижні корисно грітися біля домашнього вогнища і облаштовувати свій побут. Вільні Близнюки сміливо можуть піддатися романтичним поривам і дозволити собі любовні пригоди.

Рак - якщо в роботі та фінансовій сфері доведеться сподіватися на російський "авось", то в любові сміливо довіряйте власній інтуїції і вірте в удачу - вони на вашій стороні. Доброзичливий настрій оточуючих можна використовувати для розширення зв'язків, пошуку однодумців та гармонізації відносин з близькими. І не забудьте на цьому тижні засвітити світу свої сильні сторони - вони будуть оцінені по достоїнству!

Лев - якщо вам вдасться дисциплінувати своє Его і запастися дещицею оптимізму, на цьому тижні у вас є шанс зірвати джекпот у багатьох сферах. Амплуа хижака підійде для професійної сфери, а ось в питаннях кохання краще проявити гнучкість і віддати перевагу роль захисника або опікуна... А, можливо, і поступливої кішечки.

Діва - саме час перетворити свої жорсткі кордони на кордони дифузні, позбутися (хоча б на час) від тягаря обмежень та страхів і вийти на полювання за щастям! Дозвольте простим, але приємним дрібницям увійти у ваше життя та наповнити її яскравими враженнями та емоціями. Дрібниці життя - це ті ресурси, завдяки яким ваші пошуки обов'язково увінчаються успіхом!

Терези - тиждень може видатися доленосним і щедрим на "поворотні моменти". Прислухайтеся до себе і, якщо відчуваєте натхнення, азарт, - ризикуйте! Адже, за кожним з "поворотів" на цьому тижні вас може підстерігати пані Удача з протягнутим у руці шансом!

Скорпіон - хочете стати щасливими і привернути удачу? Розкажу секрет: кожен із семи днів тижня позбавляйтеся від однієї речі або якості, які вас гальмують на шляху до успіху Цей тиждень для багатьох Скорпіонів виявиться тижнем, якщо не катарсису, то точно тижнем "великого прання". Місцями буде боляче, зате потім сповна насолодитеся приємними метаморфозами!

Стрілець - девіз тижня: "один у полі воїн", так що, від милиць доведеться відмовитися і зробити ставку на самостійність. Не поспішайте розширювати коло знайомих - прагматизм і егоїзм деяких з них ризикує зашкалювати. І не соромтеся використовувати притаманну вам харизматичність - зараз думка натовпу не повинна вас хвилювати! Довіряйте тільки собі - і у вас все вийде!

Козеріг - ох, на цьому тижні події можуть бути досить хаотичними! Шкідливі звички, імпульсивність і безліч спокус лише піділлють масла у вогонь і здатні зірвати, здавалося б, чіткі і продумані плани. Сподіваюся, дорогі Козероги, ви пам'ятаєте, де у вас знаходиться стоп-кран?

Водолій - на цьому тижні може запуститися ваш внутрішній накопичувач - а ось чим наповнити це внутрішній простір: образами або позитивними враженнями, світлими емоціями, - вирішувати вам! Тільки пам'ятайте, що на "паливі", здобутому на цьому тижні, вам доведеться потім їхати мінімум до весни!

Риби - на цьому тижні очікується "штормове попередження" у сфері любові і стосунків. Хочете уникнути кризи? Тоді відсуньте на другий план свої амбіції і роботу і дозвольте коханій людині хоч цих сім днів відчути себе центром Всесвіту. І пам'ятайте, Рибки, - добро має звичку повертатися, причому, зі своїми друзями: щастям, удачею і благополуччям!