Заморозить, а потім заллє холодними дощами: синоптики дали невтішний прогноз

Так, у вівторок, 9 березня, нас чекає морозна ніч (-3... -9 градусів), а вдень температура близько нуля. На Півдні тепліше - від 0 до +5 вдень і -1... -5 вночі. Опади у цей день малоймовірні.

вдень, до -7 вночі.

Погода в Україні 9 березня (скрін: meteo.gov.ua)

10-11 березня температура вдень вирівняється по країні - буде -1... +4 (на Закарпатті +4... +6). Вночі морози посиляться - на Півночі -11... -13, на інших територіях -4... -9, а в Криму вночі +1... -1. Невеликий сніг можливий на Заході, у Вінницькій, Одеській області 10 числа, 11-го - без опадів.

Погода в Україні 10-11 березня (скрін: meteo.gov.ua)

А 12 березня температура трохи зміниться на Заході - тут потеплішає до +4... +7 вдень, вночі +1... -3. На Півдні +2... +5 градусів вдень, вночі від -1 до -6 градусів. На Півночі і в Центрі вдень +3... -2 градуси, вночі -4... -9, на Сході вдень -1... -3 градуси, вночі від -9 до -12 морозу.

Більшу частину країни накриє атмосферним фронтом - з дощами та мокрим снігом (крім східних областей, південного сходу і Криму).

Погода в Україні 12 березня (скрін: meteo.gov.ua)

13 березня опади змістяться на Схід і північний Схід, невеликий дощ на крайньому заході. При цьому очікується підвищення температури до +4... +11 вдень, вночі близько нуля, на Сході і в північно-східних областях у цей день прохолодно - від 0 до +4 і до -7 вночі.

Погода в Україні 13 березня (скрін: meteo.gov.ua)