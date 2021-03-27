Вихідні на межі контрастів: астрологи назвали щасливчиків 27-28 березня

Гороскоп на кінець березня говорить про те, що найближчі вихідні стануть напруженими через багато астрологічних подій. 28 березня – повня, яка несе в собі небезпечні та важливі моменти в житті всіх представників зодіакального сузір'я.

27 березня будуть переважати темні сили, які намагатимуться заволодіти кожною людиною. Можливі конфлікти, агресія, злість, заздрість та зрада. Але якщо тримати свої емоції під контролем, то уникнути неприємностей вийде.

Якщо субота пройде в спокійному ритмі, то неділя принесе тільки позитив і приємні моменти.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить на вихідних, 27-28 березня

Телець

Зірки рекомендують Тельцям бути доброзичливими стосовно людей і це стосується всіх, кого вони зустрінуть на своєму шляху в найближчі вихідні – у транспорті, в реальному житті, в інтернеті. Якщо Тельці подолають це випробування, то можуть розраховувати на те, що добро до них обов'язково повернеться. Це торкнеться не тільки морального, але й матеріального рівня - їм можуть надати допомогу в неоднозначній ситуації.

Близнюки

Близнюкам радять провести вихідні за містом і бажано на дачі. Якщо її немає, то згодиться і міська квартира. Наведіть порядок у шафах, на ділянках, вимийте підлогу і вікна – і ви відразу відчуєте, що дихати стало легше. Розсортуйте речі на потрібні та непотрібні, віддайте зайве на благодійність. Така процедура може стати ритуальною – на порожніх місцях у шафах можуть дуже швидко з'явиться нові придбання.

Лев

У Левів вийде стати прикладом для наслідування для оточення. Поки не ясно, що саме захопить в поведінці представників цього знака – їх висловлювання, красиві жести або стиль. Але найважливіше – Леви зможуть отримати масу приємних емоцій і відчути себе об'єктом поклоніння. Це підвищить самооцінку.