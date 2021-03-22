Таро-прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку: доля подарує нові шанси і яскраві зустрічі

Гороскоп по картах Таро на останній тиждень березня обіцяє багато яскравих зустрічей і нові шанси на те, щоб змінити свою долю. На відміну від інших гороскопів, таро не пророкує майбутнє, а лише повідомляє про події, які можуть відбутися в житті кожного.

Езотерик Олена Кузьмич дала свій таро-прогноз на найближчий тиждень, з 22 по 28 березня, для всіх знаків Зодіаку. Про це пише ТСН.

Любов і стосунки – карта тижня "Паж жезлів"

З 22 по 28 березня з'явиться новий погляд на стосунки, ентузіазм і нові шанси. "Паж жезлів" говорить про те, що з'явиться бажання рухатися в новому напрямку і з захопленням приймати пропозиції. Також ця карта вказує на чарівного прихильника і чесну людину. У сфері кохання потрібно досліджувати всі можливості, які відкриються й обов'язково отримати натхнення від ймовірних перспектив.

Можливо, стосунки вийдуть на новий рівень або з'явиться шанс зав'язати з кимось легкий флірт. Якщо стосунки тривалі – то варто подивитися на них з іншого ракурсу, щоб відродити гарячі почуття. Очікується період великого оптимізму і пристрасті – відкрийтесь цим новим відчуттям і отримаєте максимум задоволення від життя.

Робота і кар'єра – карта тижня "Туз пентаклей"

Одна з найзагадковіших карт і раніше езотерики просто припиняли ворожіння, щоб не відлякати щастя. Вона свідчить про нагороду, процвітання, родючість. Але й одночасно вона вказує на реальне ставлення до життя. Її значення – практичне досягнення своїх цілей і результатів, до яких можна доторкнутися.

Також вона говорить про нову справу, пошуки щастя і занурення в реальний світ. Настав час отримати користь від всього, що підкидає доля. Повітряні замки будувати не варто і потрібно подбати про реальні плани та ретельно спланувати всі деталі. У цьому допоможуть практичні знання та вміння.

Фінанси – карта тижня "Страшний суд"

Ця карта говорить про засудження і важливості внутрішнього голосу. Вона нагадує про розплату за дії, які були здійснені в минулому, а також про переоцінку і відродження. Не варто в найближчий тиждень когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбутися від старих поглядів, які були неправильними.

Настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати провину за минулі помилки. Ви зможете подолати всі перешкоди та побачити нові можливості. Зробіть правильний вибір.