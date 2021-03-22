Таро-прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку: доля подарує нові шанси і яскраві зустрічі
Гороскоп по картах Таро на останній тиждень березня обіцяє багато яскравих зустрічей і нові шанси на те, щоб змінити свою долю. На відміну від інших гороскопів, таро не пророкує майбутнє, а лише повідомляє про події, які можуть відбутися в житті кожного.
Езотерик Олена Кузьмич дала свій таро-прогноз на найближчий тиждень, з 22 по 28 березня, для всіх знаків Зодіаку. Про це пише ТСН.
Любов і стосунки – карта тижня "Паж жезлів"
З 22 по 28 березня з'явиться новий погляд на стосунки, ентузіазм і нові шанси. "Паж жезлів" говорить про те, що з'явиться бажання рухатися в новому напрямку і з захопленням приймати пропозиції. Також ця карта вказує на чарівного прихильника і чесну людину. У сфері кохання потрібно досліджувати всі можливості, які відкриються й обов'язково отримати натхнення від ймовірних перспектив.
Можливо, стосунки вийдуть на новий рівень або з'явиться шанс зав'язати з кимось легкий флірт. Якщо стосунки тривалі – то варто подивитися на них з іншого ракурсу, щоб відродити гарячі почуття. Очікується період великого оптимізму і пристрасті – відкрийтесь цим новим відчуттям і отримаєте максимум задоволення від життя.
Робота і кар'єра – карта тижня "Туз пентаклей"
Одна з найзагадковіших карт і раніше езотерики просто припиняли ворожіння, щоб не відлякати щастя. Вона свідчить про нагороду, процвітання, родючість. Але й одночасно вона вказує на реальне ставлення до життя. Її значення – практичне досягнення своїх цілей і результатів, до яких можна доторкнутися.
Також вона говорить про нову справу, пошуки щастя і занурення в реальний світ. Настав час отримати користь від всього, що підкидає доля. Повітряні замки будувати не варто і потрібно подбати про реальні плани та ретельно спланувати всі деталі. У цьому допоможуть практичні знання та вміння.
Фінанси – карта тижня "Страшний суд"
Ця карта говорить про засудження і важливості внутрішнього голосу. Вона нагадує про розплату за дії, які були здійснені в минулому, а також про переоцінку і відродження. Не варто в найближчий тиждень когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбутися від старих поглядів, які були неправильними.
Настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати провину за минулі помилки. Ви зможете подолати всі перешкоди та побачити нові можливості. Зробіть правильний вибір.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що приготували зірки всім жінкам за знаком Зодіаку з 22 по 28 березня.
А також ми писали про те, що для більшості знаків Зодіаку період з 22 по 28 березня може бути напруженим.