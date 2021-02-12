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Зустріч з половинкою гарантована: астрологи назвали щасливчиків 14 лютого

Автор: Lite

День Святого Валентина обіцяє масу приємних моментів і подарунків. Деяким поки ще не пощастило зустріти свого чоловіка, але зірки та планети активно їм у цьому допомагають.

Астрологи назвали знака Зодіаку, яким пощастить зустріти свою долю саме 14 лютого. Про це пише видання Mixnews.

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Овен

Цей хоробрий і самовпевнений знак отримає знак зверху. У найстійкіших одинаків є шанс зустріти свою любов, заради якої захочеться взяти справу у свої руки, показати потенційному партнеру свої наміри та чітко пояснити, що він хоче від стосунків. Це може налякати людину на іншому кінці любовної головоломки, але в цих відносин є дуже великі шанси на майбутнє. Тому обидві сторони зможуть досягти компромісу.

Риби

Рибам пощастить знайти себе і зрозуміти, що вони насправді хочуть від відносин. Вони зрозуміють, що до себе потрібно ставитися з такою ж турботою і ніжністю, як і до іншої людини. І саме це допоможе Рибам побачити ту людину, яка стане для них найважливішою і затьмарить всі захоплення, які були в житті до цього моменту. Не слухайте порад інших людей і починайте діяти сміливо, але акуратно.

Скорпіон

Скорпіони зможуть 14 лютого закрутити голову. Очікується нове знайомство, вибух переживань та емоцій. Спілкування буде наповнене чуттєвістю та інтимністю. Спочатку обидва учасники любовної гри будуть налаштовані на швидкі та гарячі відносини, але з часом стане зрозуміло, що зв'язок переростає у щось більш постійне і серйозне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому астрологи пообіцяли щастя в березні 2021 року.

А також розповідали про те, що зірки пообіцяли всім знакам Зодіаку на найближчий тиждень.

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