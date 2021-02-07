Тиждень порадує багатьох: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 8 по 14 лютого

Гороскоп на лютий говорить про те, що ретроградний Меркурій буде плутати плани та провокувати конфлікти аж до 21 числа. Однак другий тиждень місяця стане більш спокійним і сприятливим завдяки впливу інших планет.

Астрологи розповіли, що чекає представників всіх знаків Зодіаку в найближчий тиждень, з 8 по 14 лютого.

Овен

Годі сумніватися в собі, частіше говоріть собі щось хороше. Будь-який сумнів найближчими днями може стати причиною низки негараздів, програшів і проблем. Не допускайте бездіяльності, вона може бути небезпечною й успіх просто зникне. В любовній сфері проявіть активність, зробіть подарунок близькій людині.

Телець

Навчиться керувати емоціями, інакше вам загрожує багато сварок і конфліктів, а вони наповнять ваше життя хаосом і проблемами. Шукайте компроміси та бережіть свої нерви. Тиждень буде вдалим для поїздок, зміни обстановки та покупок. Але обмірковуйте свій шопінг, не витрачайте гроші на пустощі.

Близнюки

Фінанси вийдуть на перше місце і настане деяке затишшя. Вдалий час для реалізації своїх цілей і мети. В любовній сфері очікується потужний заряд зірок і планет. У вас вийде не тільки гнатися за двома зайцями, але і всидіти на двох стільцях. Надмірну активність постарайтеся вчасно змінити на відпочинок, щоб не перегоріти.

Рак

Тиждень стане вдалим для самоаналізу і духовних практик, вийде знайти внутрішню гармонію і спокій, знайти відповіді на бентежливі питання. У більшості справ Раків чекає успіх, але не варто випускати дрібні деталі з виду. Очікуються приємні позапланові зміни в коханні.

Лев

Зірки та планети наділять Львів потужною енергетикою і настане ідеальний час для романтики. Можна буде йти на примирення, вирішувати конфлікти в сім'ї або просити вибачення. Наприкінці тижня надійдуть цікаві пропозиції по роботі та навіть реальний варіант про зміну своєї діяльності.

Діва

Дів чекає цікавий і насичений період, коли можна буде силою думки притягнути бажане. Образи в собі не тримайте, не розпалюйте агресію і не будуйте плани помсти. На вихідних відвідає бажання змінити пріоритети, але астрологи радять цього не робити, цей тиждень погано підходить для кардинальних змін.

Терези

Вас очікують труднощі в спілкуванні з людьми й в вашу сторону може политися багато негативу і критики від оточення. Це може вибити з колії та позбавити впевненості в собі. На вихідних ситуація стабілізується, але не повністю. Проведіть ці дні з близькими, рідними або друзями. Думки про роботу і проблеми відпустіть хоч ненадовго.

Скорпіон

Тиждень у цілому буде успішним і вдалим, але сил і енергії на розв'язання важливих проблем вистачати не буде. Також можуть виникнути нові клопоти. Однак все це можна виправити й Скорпіони зможуть розібратися з усіма негараздами. Важливо перестати керуватися своїм внутрішнім "я хочу" і перестати бути егоїстами.

Стрілець

З 8 по 14 лютого варто думати тільки своєю головою та обходити стороною непрохані поради. Не варто розкидатися грошима та особистим часом. Всі важливі справи потрібно ретельно спланувати та трохи менше ризикувати. В любовній сфері будьте більш чуйними, не давайте порожні обіцянки – це призведе до сварок.

Козоріг

З понеділка Венера принесе продуктивність і креативність. Тиждень підходить для прибирання, домашніх справ, покупки меблів, перестановки та подорожей. Але всі справи астрологи радять доводити до кінця. А ось в любові Козероги можуть відкрити щось нове, що раніше їм було невідомо. Не потрібно боятися йти вперед, але і переоцінювати свої сили не варто.

Водолій

З'явиться необхідність в несподіваних покупках і потрібно бути уважнішими, через те, що недоброзичливці вже готуються завдати удару. Сфери кохання та дружби це також стосується, і про вас можуть розпускати неприємні чутки. Не варто агресивно реагувати на таке – винуватець швидко отримає по заслугах і без вашої допомоги. Не беріть все близько до серця.

Риби

Венера допоможе стати Рибам успішними у творчій діяльності та любові. У справах варто покластися на інтуїцію і діяти строго за планом. А ось в любовній сфері варто розривати шаблони та ризикувати. Постарайтеся дотримуватися правильного режиму дня і не відхилятися від стандартного розпорядку. Причини своїх дій не пояснюйте іншим людям і утримайтеся від критики на адресу ближніх.