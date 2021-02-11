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Гороскоп на березень 2021: ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший місяць у році

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 05:30
Гороскоп на березень 2021: ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший місяць у році Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку неймовірне везіння в коханні, кар'єрі, фінансах. Для кого початок весни стане найщасливішим часом в році - читайте в нашому матеріалі.

Про головних везунчиків березня 2021 пише видання Inpot.

Телець

Березень 2021 року пройде для Тельців в позитивному руслі. Вас чекають великі можливості у професійному розвитку. Головне - наполегливо працюйте, але не захоплюйтеся. Прагнення досягти успіху може поглинути вас, що зовсім не залишиться часу на особисте життя.

На любовному фронті все чудово. Самотні Тельці зустрінуть свою долю, і роман буде настільки нестримно розвиватися, що вже до кінця місяця ви станете жити разом. Тим, хто у стосунках друга половинка простить всі проколи, так що конфліктів не очікується.

Рак

Раків чекає місяць радості і удачі, особливо в професійному плані. Вам запропонують змінити роботу або підвищення. Не сумнівайтеся - все складеться якнайкраще. Зміни сприятливо відіб'ються і на особистому житті.

Березень - ідеальний час для спілкування, самотні Раки зможуть завести багато нових знайомств, а також зустріти свою любов. Ті хто перебуває у відносинах, відчують деяку напруженість у спілкуванні з другою половинкою. Розмови по щирості в романтичній обстановці допоможуть все налагодити.

Терези

Для Терезів настає хвилююча пора, сповнена любові і приємних подій. Можлива поява нового хобі, що позитивно вплине на особисте і ділове життя.

Ті, хто шукає кохання, обов'язково його зустрінуть, і станеться це на роботі. Астрологи рекомендують Терезам іноді відволікатися від поточних справ, щоб не пропустити початок великої любові.

Водолій

Водолії у березні зможуть підкорити навіть найскладніші вершини в кар'єрі і в коханні. На роботі вас чекає велика удача, велика премія і кар'єрні перспективи. Але на піку успіху не втрачайте голову, дійте і ні в якому разі не відступайте від поставленої мети.

Те ж саме можна сказати і про любовні стосунки. Зараз Водолії на вершині популярності у протилежної статі, але дуже скоро все може змінитися. Тому ловіть удачу за хвіст - знайомтеся, фліртуйте і закохуйте в себе.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким Святий Валентин подарує справжню любов.

Також ми писали, що український астролог розповіла про можливості, які нам подарує лютневий молодик.

А ось Павло Глоба назвав головних щасливчиків тижня серед дванадцяти знаків Зодіаку.

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