Володимир Остапчук зробив зізнання про книги і назвав твори, які перевернули його життя
Шоумен Володимир Остапчук, який відправився відпочивати на Мальдіви зі своєю дружиною, зробив несподіване зізнання про книжки. Він відверто розповів про те, що любить читати з дитинства і виріс в літературній сім'ї.
Які книги справили на нього враження, і хто чинив на нього вплив в юному віці, Остапчук розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Я обожнюю читати. Моя бабуся була директором бібліотеки в університеті, дядько письменником, у моїй кімнаті завжди було повно книг і, напевно, логічно, що з самого дитинства я обожнюю книги: вид, запах, і все що з ними пов'язано. У мене неодноразово запитують, що я б порадив прочитати. Тримайте те, що переверне ваше життя, так само як коли-то моє", - написав шоумен і перерахував свій топ-книг.
- Айн Ренд. І навіть не з "Джерела", а тому що це дуже гарне склад і майже запійний читання.
- Набоков. Я, м'яко кажучи, був в шоці, коли прочитав його "Захист Лужина" або "Лоліту". Це просто мегамозок. Там такі звороти, такі порівняння, що я не спав 3 ночі, поки не дочитав "Запрошення на страту".
- Хемінгуей. Обожнюю його хльостку мову, чоловічий характер, жорсткий стиль. Чимось схожий на Селінджера, але все ж - якщо хочете виховати в дітях або собі чоловіка – "Недовге щастя Френсіса Макомбера", хочете закохатися в життя – "Свято, яке завжди з тобою".
- Чехов. Весь. Навіть не питайте чому.
- Малколм Гладуелл, Юваль Харарі, Нассім Талеб - правда, давно вже читаю нон-фікшн і вам рекомендую в оригіналі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Остапчук відростив косу і вбрався в жіноче плаття.