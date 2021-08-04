Сонце в квадратурі з Ураном: астролог розповіла, кому сильно пощастить

Астролог розповіла про особливу подію, яка почалася 3 серпня і триватиме до 10-го числа. Йдеться про квадратуру Сонце - Уран.

Чого чекати від цього періоду розповіла Lite астролог Аріна Артуровна.

За словами астролога, цьому часу властивий романтичний настрій, захочеться емоцій і пригод.

"Ваш звичайний розпорядок або плани порушить погода, зовнішні чинники або несподівані обставини. Можливо, вас охопить жага свободи або незалежності", - розповідає астролог.

В цей час можуть осяяти геніальні інсайти, і здається, що за тиждень ви прожили інтенсивне десятиліття і стали у два рази молодше, в гіршому випадку можливі скачки самооцінки, внутрішня трансформація: "нудно, і тепер не знаю, чого хотіти".

З іншого боку, може ставати моторошно нудно і тому вас буде тягнути на різного роду авантюри і пригоди. Колишнє оточення тисне, хочеться все і відразу, порушити старе, розірвати старі зв'язки: особисті, дружні, бізнесові і почати з нуля нове.

"У цей період можуть бути перебої з електрикою через високу напругу, вибухати лампочки, частіше звичайного зависають програми і техніка, перегорають гаджети і може вдарити струмом", - додала Аріна Артуровна.