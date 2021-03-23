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Весна затримується: синоптик попередила про холод і морози в Україні

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні у середу, 24 березня буде холодною. Ночі ще будуть зі знаком мінус, а температура повітря вдень складе максимум +6 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

За словами експерта, весна в країні рухається дуже повільно. У більшості областей прогнозується мокрий сніг.

"Однак поки що в більшості областей України весна йде поступово і явно повільно. Завтра максимально протягом дня передбачається + 2 + 6 градусів, а найближчої ночі навіть з морозами. Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірний практично повсюдно в Україні, хіба що завтра вдень в західних і північних областях опади припиняться і проясниться", - повідомила синоптик.

Експерт повідомила, що північно-східний вітер буде поривчастим, до штормових поривів.

У Києві 24 березня прогнозується мокрий сніг і холод.

"У Києві 24-го березня вночі та вранці можливий сніг і мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Холодний колючий вітер буде знижувати температуру комфорту, одягайтеся тепліше. Температура повітря вночі -2-4, в околицях до -5 градусів, вдень в середу + 3 + 5 градусів", - розповіла Наталка.

Діденко повідомила українцям і про добру новину, що потепління почнеться в кінці тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну мчить мокрий сніг і штормовий вітер.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень.

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