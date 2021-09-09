Венера в Скорпіоні: які небезпеки принесе нам цей "вибуховий" період

У цей період навколишні стануть більш чутливими, пристрасними, мстивими і навіть злопам'ятними, тому часто спостерігаються крайнощі в проявах почуттів.

Зростає чуттєвість, посилюються сексуальні бажання. Спостерігається найбільший відсоток зрад і зрад, як особистих, так і бізнесових. В особистій сфері хочеться нових гострих відчуттів, і дозволяється все, що знаходиться під заборонами. А в бізнесі, так як Венера відповідає за фінанси, заради грошей партнери і колеги готові на все, щоб надурити один одного заради ласого шматка.

Що нас чекає в сфері особистих

Відносини, зав'язані в цей період, можуть триматися на пристрасті, якомусь божевіллі, емоційній залежності. Все тримається на якомусь нездоровому "залипанні" і сексі.

Астролог каже, що після 27 вересня (початок ретроградного Меркурія) нові знайомства не будуть розташовувати до серйозності намірів і можуть нести вельми негативний і споживчий характер. У цей період посиляться почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність відносинами.

Що нас чекає в бізнесі і діловому житті?

Для роботи і бізнесу з 10 вересня настає гарний час, так як загострюється "чуйка" на додаткові джерела фінансів. Успішно проходитимуть інвестування та колаборації.

Цей час також може обіцяти додаткове грошове джерело, дохід завдяки партнеру. Можна і давати в борг під відсоток, але знову таки до 27 вересня.