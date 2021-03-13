Великий піст 2021: всі заборони і календар харчування

Готуватися до посту потрібно заздалегідь і м'ясні страви варто виключати з раціону вже за тиждень до початку обмежень. Найсуворіші тижні посту – перший та останній. Деякі дні будуть під менш суворими обмеженнями. Це православні свята:

Благовіщення 7 квітня

Вербну неділю 25 березня

Лазарева субота 31 березня

Вихідні дні

У такі дні в раціоні дозволена риба та рибні продукти, а у вихідні дні можна випити невеликий келих червоного сухого вина.

Календар Великого посту:

1 тиждень – Урочистість православ'я. Це тиждень суворого посту, потрібно повністю відмовитися від їжі, з вівторка по п'ятницю можна їсти хліб, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, воду. Гарячу їжу з маслом можна тільки в суботу і неділю.

2-6 тиждень посту. Понеділок, середа, п'ятниця – сухоїдіння, вівторок і четвер – гаряча їжа без олії, субота та неділя – гаряча їжа з маслом.

7 тиждень – Страсна седмиця – у всі дні тижня дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю не можна їсти до виносу плащаниці.

15 березня – повна відмова від їжі.

17, 19, 22, 24, 26, 31 березня – сухоїдіння. Їжа, яка не проходила термічну обробку – сирі овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, мед, вода.

16,18, 23, 15, 30 березня – можна вживати гарячу їжу без олії. У ці дні в раціоні можна каші, супи, гриби.

5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 квітня – сухоїдіння.

2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 квітня – гаряча їжа без олії.

20, 21, 27, 28 березня і 3, 4, 10, 11, 17, 18 квітня – менш суворі дні та дозволена гаряча їжа з маслом. Можна готувати каші, супи, гриби, тушкувати овочі з додаванням масла.

7 квітня – Благовіщення. Можна їсти рибу, морепродукти, варену і тушковану їжу рослинного походження з додаванням олії.

24 квітня – Лазарева субота – можна їсти рибну ікру, варені та тушковані овочі, каші, супи, гриби, з додаванням масла.

25 квітня – Вербна неділя. В цей день дозволено їсти їжу з рослинною олією і додати в раціон рибу.

Що знаходиться під строгою забороною у дні Великого посту:

М'ясо та всі м'ясні продукти

Яйця і продукти, де вони є в складі

Молочні продукти та молоко

Солодощі, прянощі, соління

Алкоголь

Кому можна не дотримуватися Великий піст: