Глоба назвав знаки Зодіаку, на яких в листопаді 2021 обрушиться багатство

Гороскоп на листопад 2021 обіцяє двом знакам Зодіаку грошову удачу і везіння. Хто ці два щасливчики, і як їм домогтися фінансових висот в кінці осені - розповів відомий астролог Павло Глоба.

Телець

Листопад стане для Тельців дуже позитивним часом. Особливо будуть вдаватися представникам знака Зодіаку фінансові справи, покупки. У цьому місяці можливі невеликі перепади настрою - втім, вони не дуже позначаться на результатах вашої роботи, а ось у сфері кохання і стосунків можуть бути неприємні моменти. Астролог рекомендує своєчасно відпочивати, щоб відновлювати внутрішню гармонію.

Терези

Павло Глоба вважає, що кінець осені для людей, народжених під цим знаком буде дуже сприятливим. Для вас настає час великих успіхів на фінансовому терені. Нічні світила допоможуть Терезам згладити внутрішні переживання, позбутися від поганих емоцій і спогадів. Щоб удача не покидала вас, поборіть в собі заздрість і позбудьтеся від завищених очікувань. Зараз важливо пам'ятати, що щастя починається з малого.