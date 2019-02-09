Як все встигати? Топ-4 лайфхака від ведучої "Ревізор. Магазини" Ірини Хоменко

Ведуча прокидається о 6-7 ранку без будильника!

Семья, работа, увлечения — чтобы все успеть, нужна масса энергии! Ведущая проектов "Нового канала" ("Тайный агент. Пост-шоу" и "Ревизор. Магазины") Ирина Хоменко научилась все совмещать и поделилась с LITE своими советами.

#1 Отдыхайте

"Для начала очень важно понимать, что иногда просто необходимо позволять себе расслабиться! Мы же не роботы, организму тоже нужен отдых. Поэтому не игнорируйте сигналы усталости — и время от времени позволяйте себе релакс", — отмечает ведущая.

#2 Просыпайтесь пораньше

"Ранний подъем делает целый день особенным! Каждый день мы просыпаемся в 6-7 утра. За подъем в нашей семье отвечаю я — просыпаюсь обычно даже без будильника. Включаю музыку, потихоньку всех бужу — и начинается наш день".

Украинская телеведущая Ирина Хоменко (фото: пресс-служба)

#3 Начинайте утро правильно

"В моей семье есть базовые моменты, личные ритуалы, на которые мы тратим время каждый день. Так, каждое утром перед завтраком мы натощак пьем воду. Но вода у нас не простая, а с медом. В ней уже есть и глюкоза, и сахароза, так что она с самого утра добавляет энергии. Приготовить ее легко: размешиваешь чайную ложечку меда в стакане воды и оставляешь на ночь. За ночь мед растворяется, перемешиваем – и выпиваем. Пить чистую воду также хорошо".

#4 Не забывайте о физической активности

"Очень важно поддерживать себя в форме. Поэтому мы всей семьей – за физическую активность! Не обязательно это спортзал, например, мы обожаем отправиться в бассейн. Кстати, мы с мужем и сыном никогда не откладываем и не переносим занятия даже в праздничный день. Так мы не теряем тонус", — подытожила украинаская ведуща.

Отметим, что премьера "Тайный агент. Пост-шоу" и "Ревизор. Магазины" на "Новом канале" состоится 18 февраля.

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