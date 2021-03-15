Україну заллє дощами: які області опиняться у владі мерзенної погоди

На сході країни без істотних опадів, вдень похмуро й очікується сильний штормовий вітер. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень прогріється до +5 +8 градусів.

У південних областях буде йти дощ, місцями дуже сильний. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів. У Криму пройде сильний дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

На півночі країни без істотних опадів, сильний вітер з поривами, вдень похмуро. Нічна температура становитиме від +1 до +3 градусів, вдень очікується від +6 до +8 градусів.

У західній частині вночі місцями йтиме мокрий сніг з дощем, вдень пройдуть дощі, місцями сильні. Можливий сильний штормовий вітер з поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +5 градусів, в Ужгороді до +8 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, сильна хмарність та вітер зі штормовими поривами. Нічна температура коливатиметься в межах +1 +3 градуси, вдень від +7 до +9 градусів.

У Києві 16 березня без істотних опадів, хмарно. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 16 березня