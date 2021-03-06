В Україну повертаються морози: де будуть сильні "мінуси"

Погода в Україні протягом найближчих п'яти днів буде прохолодною, а до середини наступного тижня і зовсім повернуться морози. Вдень синоптики прогнозують заморозки, а вночі суттєві "мінуси".

Про це нам розповіли синоптики ресурсу Gismeteo.

Найхолодніше, згідно з прогнозом, на Півночі і Сході. Тут 9-10 березня температура знизиться вдень до -1 градуса, а вночі термометри можуть показати до -9 морозу.

На Заході і Півдні сильних морозів не буде, але у вівторок-середу також очікується похолодання.

А от з наступної середи температура почне підвищуватися до весняних значень. З 11 по 14 березня вдень очікується до +8 градусів, а на Півдні до +11 тепла. Але друга половина наступного тижня буде дощовою, не виключені навіть перші весняні грози.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Одеси і Львова

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo)