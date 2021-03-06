В Украину возвращаются морозы: где будут сильные "минусы"
Погода в Украине в течение ближайших пяти дней будет прохладной, а к середине следующей недели и вовсе вернутся морозы. Днем синоптики прогнозируют заморозки, а ночью существенные "минусы".
Об этом нам рассказали синоптики ресурса Gismeteo.
Холоднее всего, согласно прогнозу, будет на Севере и Востоке. Здесь 9-10 марта температура снизится днем до -1 градуса, а ночью термометры могут показать до -9 мороза.
На Западе и Юге сильных морозов не будет, но во вторник-среду также ожидается похолодание.
А вот со следующей среды температура начнет повышаться до весенних значений. С 11 по 14 марта днем ожидается до +8 градусов, а на Юге до +11 тепла. Но вторая половина следующей недели будет дождливой, не исключены даже первые весенние грозы.
Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Одессы и Львова
Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo)
Ранее синоптики рассказали также, когда в Украину наконец-то придет теплая весна и высокая температура уже не будет снижаться критически.
А вот экологи прогнозируют, что лето 2021 в Украине будет очень жарким и засушливым.