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В Украину возвращаются морозы: где будут сильные "минусы"

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 06:30
В Украину возвращаются морозы: где будут сильные "минусы" Погода в Украине принесет морозы (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в течение ближайших пяти дней будет прохладной, а к середине следующей недели и вовсе вернутся морозы. Днем синоптики прогнозируют заморозки, а ночью существенные "минусы".

Об этом нам рассказали синоптики ресурса Gismeteo.

Холоднее всего, согласно прогнозу, будет на Севере и Востоке. Здесь 9-10 марта температура снизится днем до -1 градуса, а ночью термометры могут показать до -9 мороза.

На Западе и Юге сильных морозов не будет, но во вторник-среду также ожидается похолодание.

А вот со следующей среды температура начнет повышаться до весенних значений. С 11 по 14 марта днем ожидается до +8 градусов, а на Юге до +11 тепла. Но вторая половина следующей недели будет дождливой, не исключены даже первые весенние грозы.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Одессы и Львова

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Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo)

Ранее синоптики рассказали также, когда в Украину наконец-то придет теплая весна и высокая температура уже не будет снижаться критически.

А вот экологи прогнозируют, что лето 2021 в Украине будет очень жарким и засушливым.

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