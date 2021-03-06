"Двозначні морози": українців попередили про найхолодніший день березня

Погода в Україні у неділю, 7 березня, буде холодною та з сильними поривами вітру. Позначки біля термометрів досягнуть вночі екстремальних температур.
Сильні морози до -12° С вдарять по крайній півночі країни. Проте температура може відчуватися ще більш холодною на фоні штормового вітру.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook, а також повідомили ресурси Ventusky і Meteoprog.
"Неділя в Україні обіцяє бути вітряною (карта сильного вітру). Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових!" - попереджає синоптик.
Також за даними Діденко, опадів у неділю майже не очікується. Лише у темний час доби на півночі та на північному заході очікується сніг.
"Якісь істотні опади завтра в Україні - навряд, аж хіба пізно ввечері на Волині, Рівненщині та в усіх північних областях є ймовірність снігу та мокрого снігу", - додає вона.
Погода в Україні 7 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Вночі буде морозно, -2… -7° С, на крайній півночі України та в Карпатах термометри покажуть до -9… -12° С. Вдень очікується +2… +6° С, додає спеціаліст.
Діденко також спрогнозувала погоду на 7 березня для киян.
"У Києві неділя [погода] передбачається із сильним вітром, холодною, вночі до -3… -6° С, завтра вдень +2… +4° С", - додає експерт.
При цьому за її словами, це будуть останні морозні вихідні. Наступного тижня починаючи з п'ятниці очікується стабільне тепло до +7… +10° С.
Орієнтуючись за даними ресурсу Ventusky, морози можуть бути ще сильнішими - до -13° С на крайній півночі країни.
Карта погоди на 7 березня (ventusky.com)
За даними Meteoprog в неділю синоптики попереджають про посилення вітру. Практично по всій країні його пориви можуть досягати штормових значень – до 20 м/с.
У центральних, західних і східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8 ...- 5° С, вдень +2 ... +5° С. У північних регіонах рівень тепла буде триматися на тих же відмітках, але також висока ймовірність випадання снігу в нічний час.
У південних областях вдень буде тепліше - +5 ... +8° С. У нічний час доби такі ж сильні морози. При цьому очікується суха погода з мінливою хмарністю.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4 ...-1° С, вдень 0... +3° С.
Раніше синоптики розповіли також, коли в Україну нарешті настане тепла весна і висока температура вже не буде знижуватися критично.
А от екологи прогнозують, що літо 2021 в Україні буде дуже спекотним і посушливим.