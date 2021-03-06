"Двозначні морози": українців попередили про найхолодніший день березня

Сильні морози до -12° С вдарять по крайній півночі країни. Проте температура може відчуватися ще більш холодною на фоні штормового вітру.

Погода в Україні у неділю, 7 березня, буде холодною та з сильними поривами вітру. Позначки біля термометрів досягнуть вночі екстремальних температур.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook , а також повідомили ресурси Ventusky і Meteoprog .

"Неділя в Україні обіцяє бути вітряною (карта сильного вітру). Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових!" - попереджає синоптик.

Також за даними Діденко, опадів у неділю майже не очікується. Лише у темний час доби на півночі та на північному заході очікується сніг.

"Якісь істотні опади завтра в Україні - навряд, аж хіба пізно ввечері на Волині, Рівненщині та в усіх північних областях є ймовірність снігу та мокрого снігу", - додає вона.

Погода в Україні 7 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Вночі буде морозно, -2… -7° С, на крайній півночі України та в Карпатах термометри покажуть до -9… -12° С. Вдень очікується +2… +6° С, додає спеціаліст.

Діденко також спрогнозувала погоду на 7 березня для киян.

"У Києві неділя [погода] передбачається із сильним вітром, холодною, вночі до -3… -6° С, завтра вдень +2… +4° С", - додає експерт.

При цьому за її словами, це будуть останні морозні вихідні. Наступного тижня починаючи з п'ятниці очікується стабільне тепло до +7… +10° С.

Орієнтуючись за даними ресурсу Ventusky, морози можуть бути ще сильнішими - до -13° С на крайній півночі країни.

Карта погоди на 7 березня (ventusky.com)

За даними Meteoprog в неділю синоптики попереджають про посилення вітру. Практично по всій країні його пориви можуть досягати штормових значень – до 20 м/с.

У центральних, західних і східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8 ...- 5° С, вдень +2 ... +5° С. У північних регіонах рівень тепла буде триматися на тих же відмітках, але також висока ймовірність випадання снігу в нічний час.

У південних областях вдень буде тепліше - +5 ... +8° С. У нічний час доби такі ж сильні морози. При цьому очікується суха погода з мінливою хмарністю.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4 ...-1° С, вдень 0... +3° С.