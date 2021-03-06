"Двухзначные морозы": украинцев предупредили про самый холодный день марта

Сильные морозы до -12° С ударят по крайнему северу страны. Однако температура может ощущаться еще более холодной на фоне штормового ветра.

Погода в Украине в воскресенье, 7 марта, будет холодной и с сильными порывами ветра. Отметки у термометров достигнут ночью экстремальных температур.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook , а также сообщили ресурсы Ventusky и Meteoprog .

"Воскресенье в Украине обещает быть ветреным (карта сильного ветра). Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых!" - предупреждает синоптик.

По данным Диденко, осадков в воскресенье почти не ожидается. Только в темное время суток на севере и северо-западе ожидается снег.

"Какие-то существенные осадки завтра в Украине - вряд ли, аж разве поздно вечером на Волыни, Ровенщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега", - добавляет она.

Погода в Украине 7 марта (карта: facebook.com/tala.didenko)

Ночью будет морозно, -2... -7° С, на крайнем севере Украины и в Карпатах термометры покажут до -9... -12° С. Днем ожидается +2... +6° С, добавляет специалист.

Диденко также спрогнозировала погоду на 7 марта для киевлян.

"В Киеве [погода] в воскресенье предполагается с сильным ветром, холодной, ночью до -3... -6° С, завтра днем +2... +4° С", - добавляет эксперт.

При этом по ее словам, это будут последние морозные выходные. На следующей неделе начиная с пятницы ожидается стабильное тепло до +7... +10° С.

Ориентируясь по данным ресурса Ventusky, морозы могут быть еще более сильными - до -13° С на крайнем севере страны.

Карта погоды на 7 марта (ventusky.com)

По данным Meteoprog в воскресенье синоптики предупреждают об усилении ветра. Практически по всей стране его порывы могут достигать штормовых значений – до 20 м/с.

В центральных, западных и восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +2…+5 °С. В северных регионах уровень тепла будет держаться на тех же отметках, но также высока вероятность выпадения снега в ночное время.

В южных областях днем будет теплее - +5…+8 °С. В ночное время суток такие же сильные морозы. При этом ожидается сухая погода с переменной облачностью.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0…+3 °С.