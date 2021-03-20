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В Україну повертається похолодання і мокрий сніг: синоптики назвали дату

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 17:35
В Україну повертається похолодання і мокрий сніг: синоптики назвали дату Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні принесе похолодання з опадами у вигляді мокрого снігу вже з початку наступного тижня, проте в цю неділю, 21 березня, внаслідок впливу антициклону буде переважно сухо.

Такий прогноз на 21-23 березня дали синоптик Наталка Діденко та в Укргідрометцентрі.

Зауважується, що в Луганській області 21 березня ймовірний місцями незначний мокрий сніг.

У понеділок, 22 березня, очікується похолодання. Також пройде мокрий сніг у західних, північних та місцями центральних областях.

23 березня такі опади накриють вже всю Україну, минаючи тільки більшість західних областей.

Синоптики попереджають, що у вівторок вітер посилиться, на Півдні та місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вдень складе близько +2... +8 градусів, а в нічний час очікується від -7 до -1 градуса (у вівторок на Півдні буде близько нуля).

При цьому, згідно з прогнозом Діденко, потім почнеться поступове потепління.

В Україну повертається похолодання і мокрий сніг: синоптики назвали дату

Погода в Україні 21 березня - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз до кінця березня і розповіли, коли встановиться тепла погода.

Також ми писали, що Карпати накрила заметіль і засипало снігом, і в мережі показали видовищне відео раптової зими 20 березня.

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