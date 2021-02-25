Україну накриє теплою погодою: температура стрибне до 18 градусів тепла

На сході без опадів, вдень невелика хмарність. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів, у Дніпрі до +14 градусів, у Луганській області +5 +7 градусів.

У південній частині країни опади не прогнозуються, вдень буде сухо. Нічна температура повітря становитиме від 0 до +3 градусів, вдень очікується від +13 до +16 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +1 +3 градуси, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, без опадів. Вночі в регіоні очікується від 0 до +2 градусів, вдень +5 +7 градусів.

Західні області накриє теплим повітрям. Опади не прогнозуються, вдень буде сонячно і ясно. Температура повітря вночі становитиме +1 +3 градуси, вдень від +12 до +14 градусів, в Чернівцях, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді – від +16 до +18 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сухо і сонячно. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +11 до +14 градусів.

У Києві 26 лютого очікується суха і сонячна погода, без опадів. Нічна температура буде коливатися від +1 до +3 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 лютого