В Україну суне черговий атмосферний фронт з дощами і снігом: де зіпсується погода
Погода в Україні в понеділок, 15 березня, зіпсується в деяких областях через атмосферний фронт, однак температура буде досить високою.
Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.
Наталка Діденко прогнозує завтра опади у західних, північних областях, а також на Вінниччині.
"Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг", - попереджає синоптик.
А от на решті території України пануватиме антициклон, тому істотні опади не передбачаються.
"На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер, обережно", - попереджає синоптик.
Що стосується температури, то найтепліше завтра буде на Півдні, у Центрі, а також на Сході. Тут вдень +7+13 градусів. Прохолодніше буде на Півночі - від +4 до +8 градусів. На Заході ж похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.
У Києві в понеділок через атмосферний фронт буде хмарно і волого, невеликий дощ і температура близько +5 градусів. У вівторок в столиці потепліє до +9+10, а в середу - знову похолодає.
Середина наступного тижня, за словами Наталки Діденко, принесе в більшість областей України похолодання.
Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, де буде найбільше опадів, і в яких регіонах очікується мокрий сніг в понеділок.
Погода в Україні 15 березня (скрін: meteo.gov.ua)
До слова, синоптики нещодавно дали прогноз на літо 2021 в Україні, і він не надто втішний. Експерти обіцяють багато стихійних явищ, таких як буревії з градом.