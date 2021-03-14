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В Украину движется очередной атмосферный фронт с дождями и снегом: где испортится погода

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 19:40
В Украину движется очередной атмосферный фронт с дождями и снегом: где испортится погода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в понедельник, 15 марта, испортится в некоторых областях через атмосферный фронт, однако температура будет достаточно высокой.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Наталка Диденко прогнозирует завтра осадки в западных, северных областях, а также в Винницкой области.

"Это будет преимущественно дождь, однако из-за похолодания в западной части может падать и мокрый снег", - предупреждает синоптик.

А вот на остальной территории Украины будет господствовать антициклон, поэтому существенные осадки не предусматриваются.

"На Востоке и в Приазовье задует сильный ветер, осторожно", - предупреждает синоптик.

Что касается температуры, то теплее всего завтра будет на Юге, в Центре, а также на Востоке. Здесь днем +7+13 градусов. Прохладнее будет на Севере - от +4 до +8 градусов. На Западе похолодает до +2+5 градусов, на Закарпатье +6+8 градусов.

В Киеве в понедельник из-за атмосферного фронта будет облачно и влажно, небольшой дождь и температура около +5 градусов. Во вторник в столице потеплеет до +9+10, а в среду - снова похолодает.

Середина следующей недели, по словам Наталки Диденко, принесет в большинство областей Украины похолодание.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, где будет больше осадков, и в каких регионах ожидается мокрый снег в понедельник.

В Украину движется очередной атмосферный фронт с дождями и снегом: где испортится погода

Погода в Украине 15 марта (скрин: meteo.gov.ua)

К слову, синоптики недавно дали прогноз на лето 2021 в Украине, и он не слишком утешительный. Эксперты обещают много стихийных явлений, таких как ураганы с градом.

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