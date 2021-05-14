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Україну почне заливати дощами: яким областям не пощастить з погодою

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П'ятниця 14 травня 2021 06:32
Україну почне заливати дощами: яким областям не пощастить з погодою Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в п'ятницю, 14 травня, порадує не всіх жителів країни. Частина регіонів заливатиме дощами та грозами, а частина – грітиметься під високими температурами.

Що чекає українців найближчої доби, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході буде сухо, можлива невелика хмарність, але невеликими опадами зачепить тільки Полтавську область. Вночі в регіоні від + 9 до +13 градусів, вдень повітря прогріється до +21 +25 градусів, місцями до +27 градусів.

У південній частині невеликий дощ пройде в Одесі, в інших містах – сухо, невелика хмарність. Вночі + 8 +12 градусів, вдень від +19 до + 24 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вночі + 9 +11 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

На півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Нічна температура повітря коливатиметься від + 9 до +11 градусів, вдень очікується від +19 до + 21 градуса.

Західні області накриє дощами та грозами, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні від + 8 до +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до + 20 градусів.

У центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі. Вночі від + 8 до +10 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

У Києві 14 травня очікується короткочасний дощ. Вночі в столиці від + 9 до +11 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

Україну почне заливати дощами: яким областям не пощастить з погодоюКарта погоди в Україні на п'ятницю, 14 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну рухається новий циклон, який змінить погоду.

А також розповідали про те, що синоптики пообіцяли підвищення температури повітря в багатьох областях.

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