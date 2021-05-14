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Украину начнет заливать дождями: каким областям не повезет с погодой

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Пятница 14 мая 2021 06:32
Украину начнет заливать дождями: каким областям не повезет с погодой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в пятницу, 14 мая, порадует не всех жителей страны. Часть регионов будет заливать дождями и грозами, а часть – будет греться под высокими температурами.

Что ждет украинцев в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке будет сухо, возможна небольшая облачность, но небольшими осадками зацепит только Полтавскую область. Ночью в регионе от +9 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21 +25 градусов, местами до +27 градусов.

В южной части небольшой дождь пройдет в Одессе, в остальных городах – сухо, небольшая облачность. Ночью +8 +12 градусов, днем от +19 до +24 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +9 +11 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

На севере синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

Западные области накроет дождями и грозами, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +8 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью от +8 до +10 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В Киеве 14 мая ожидается кратковременный дождь. Ночью в столице от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Украину начнет заливать дождями: каким областям не повезет с погодойКарта погоды в Украине на пятницу, 14 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину движется новый циклон, который поменяет погоду.

А также рассказывали о том, что синоптики пообещали повышение температуры воздуха во многих областях.

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