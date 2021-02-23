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В Україну повертається мокрий сніг і дощі: які області зачепить

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 12:55
В Україну повертається мокрий сніг і дощі: які області зачепить Погода в Україні принесе сніг та дощ (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе нову порцію опадів 24 лютого у вигляді снігу, мокрого снігу і дощів, які зачеплять частину країни. Але більшість територій буде під впливом антициклону з різкими перепадами температур.

Прогнозом погоди на середу поділилися синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Середа покаже контрастну температуру в Україні від денних +15 градусів на Заході до нічних -15... -17 градусів на Сході та Півночі", - пише Діденко.

Найтепліше буде на Заході - від +7 до +12 градусів, а на Закарпатті температура взагалі прогріється до +15 градусів вдень.

У східній частині, на Лівобережжі та у південній частині вдень очікується 0... -5 градусів морозу, на Сході до -7 градусів. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1... +4 градуси (переважно в Криму).

"Хоча і буде домінувати антициклон Ілонка, однак атмосферний фронт північного циклону принесе завтра в Україні сніг, мокрий сніг і навіть дощ - буде залежати від градусів", - прогнозує синоптик.

А ось на крайньому Заході, в східних областях, в більшості південної частини - без істотних опадів. На дорогах і тротуарах - ожеледиця, снігова каша.

У Києві завтра буде свіжо, вдень близько нуля. Очікується сніг та мокрий сніг.

Синоптик додала, що надалі потепління поступово відновиться.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з температурою і опадами в середу.

В Україну повертається мокрий сніг і дощі: які області зачепить

Погода в Україні 24 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли також, які області знову накриє лютими морозами, а в які прийде весняне тепло.

Зазначимо, що через різке потепління в Києві школярам доводиться добиратися до місця навчання, чіпляючись за паркан.

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