В Україні різко зміниться погода: в які області нагряне зимова стихія

Згідно з даними синоптиків, 4 березня, стане найтеплішим днем в найближчій перспективі. По країні встановиться суха сонячна погода з температурою від +7 до +14 градусів, прохолодніше буде на північному сході - від +6 до +8. При цьому вночі очікуються невеликі заморозки.

У Києві в четвер сухо, вдень +9+11, вночі від 0 до -2 морозу.

Погода в Україні 4 березня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 5 березня атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощі. Опади очікуються майже скрізь, крім Півдня. Температура знизиться до +1+6 градусів, лише на Півдні збережеться тепло +7+12 градусів.

У Києві +2+4 протягом доби, мокрий сніг, дощ.

Погода в Україні 5 березня (скрін: meteo.gov.ua)

6 березня прохолодне повітря добереться і до південних областей, але в цей день опади малоймовірні. Вдень від 0 до +5 градусів, а вночі -2... -6 морозу, на Півдні вночі від +1 до -2 градусів.

У Києві вдень 0... +2, вночі -4... -6, без опадів.

Погода в Україні 6 березня (скрін: meteo.gov.ua)