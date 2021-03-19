День весняного рівнодення 2021: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

День весняного рівнодення настане вже у цю суботу, 20 березня, коли сонце перейде з південної півкулі в північну, після чого тривалість дня і ночі зрівняється. Так, новий астрологічний рік вступить у свої права о 11:37 за київським часом.

Вважають, що в цей день можуть здійснитися найзаповітніші бажання, адже астрономічному явищу здавна приписували особливі магічні властивості. Для цього потрібно лише правильно попросити Всесвіт. Як саме - читайте нижче.

Як загадати головне бажання в День весняного рівнодення

Для цього бажано усамітнитися, і в спокійній обстановці обдумати та вибрати одне - найважливіше бажання. Потім слід провести медитацію на його виконання, адже в День весняного рівнодення ця практика набуває надвеликої сили.

Поставте перед собою запалену свічку (бажано, щоб вона була червоного кольору). Уявіть подумки, закривши очі, що ваше бажання вже здійснилося. У своїй фантазії намалюйте цю картинку - чи то себе разом з коханою людиною, чи то новий будинок, чи то чи важливі покупки, чи то себе на новій посаді... Насолодіться енергетикою щастя і радістю успіху.

Після цього подумки помістіть створену картинку в рожеву кулю та підштовхніть її легким рухом руки вгору, і нехай вона підіймається в небо. Простежте за нею, поки та не зникне у височині.

Всесвіт обов'язково почує ваше прохання, головне, щоб бажання було щирим і безкорисливим.

Водночас зауважимо, що День весняного рівнодення відрізняється ще однією магічною надможливістю - ритуали на приваблення грошей, проведені в цей день, вважаються особливо ефективними.