Україну на Великдень накриє грозами: в яких областях розгуляється негода
Погода в Україні на Великдень буде місцями з грозами, дощами і поривчастим вітром, проте температура повітря буде високою. Потепління почнеться вже від середи, 28 квітня.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів", - пише синоптик.
На Сході і Півдні опади на Великдень малоймовірні, буде тепло і сонячно.
У Києві 2 травня передбачається дощ, гроза і +18 градусів.
Щодо погоди на середу, 28 квітня, то найближча ніч буде ще з заморозками, однак вдень повітря прогріється до +11+15. Холодніше лише на Сумщині - тут +8+10 градусів.
Опади завтра не передбачаються, день буде сонячним по всій країні.
У Києві 28 квітня буде ясний день з +13 градусами, але вночі - заморозки.
Синоптики Українського гідрометцентру теж прогнозують на 28 квітня нічні заморозки, але вдень очікується потепління. Згідно з погодними картами, нічних "мінусів" уникнуть лише південні і східні області.
Погода в Україні 28 квітня (meteo.gov.ua)
Зазначимо, що через арктичне повітря, 26 квітня значну частину України засипало снігом. В мережі з'явилися фото і відео негоди.