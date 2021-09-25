Поспішати доведеться повільно: жіночий гороскоп з 27 вересня по 3 жовтня

Овен

Не варто планувати подорож найближчими днями. Поїздка не принесе користі, але додасть стільки клопоту, що доведеться довго їх розгрібати. Постарайтеся адекватно реагувати на те, що відбувається. Є ризик, що ваші відносини у сфері фінансів, любові або довіри будуть проходити перевірку на міцність.

Телець

Постарайтеся найближчими днями не підтримувати спілкування з тими, хто вас напружує. Дозвольте собі з ними не взаємодіяти. Тиждень буде вдалим для навчання та підвищення професійного рівня. У понеділок і вівторок займіться особистими справами, в середу і четвер зробіть упор на кар'єрі.

Близнюки

Не втручайтеся в чужі справи на цьому тижні. Інакше наживете собі серйозні проблеми, які доведеться вирішувати самостійно. У понеділок і вівторок займіться фінансовими питаннями. Постарайтеся дивитися на світ з оптимізмом. Деякі ситуації ви зможете повернути у свою користь, а щось просто залишити в минулому.

Рак

Не зв'язуйтеся з незнайомцями найближчими днями. Користі від них особливої не буде, а ось причиною неприємностей вони можуть стати. Тримайте емоції під контролем, можуть бути стресові ситуації. Складіть список термінових справ і зосередьте всі сили на тому, щоб все закінчити. Те, що можна відкласти на потім – відкладіть.

Лев

Будьте дуже уважні, особливо до порад, які вам дадуть з важливого питання. Прислухайтеся до них, можливо вони допоможуть розв'язати важливу задачу. Зірки принесуть вам раптове осяяння та усвідомлення власних промахів. Постарайтеся все виправити, переоцінити життєві цінності. Займіться побудовою планів на майбутнє і приділіть час сім'ї.

Діва

Прийшов час втілити в життя свої найпотаємніші бажання. Постарайтеся зробити те, що ви вже давно хотіли. Середа і четвер порадують вас подарунками, легким заробітком або захопленням. Відносини з оточуючими вийдуть на перший план, доведеться багато контактувати з людьми.

Терези

Тримайтеся подалі від технічних та електронних пристроїв. Покладайтеся на цьому тижні виключно на свої сили. Ваша система цінностей почне кардинально змінюватися і доведеться задуматися про те, що для вас важливіше. Вам доведеться проявити самостійність і більше переміщатися.

Скорпіон

Виходьте з ракушки та починайте знайомитися з новими людьми. Нова інформація дасть вам їжу для роздумів і натхнення. Попри на невисокий дохід, Скорпіонам захочеться подорожувати та спілкуватися. Постарайтеся вирішувати всі завдання спільно і занурюватися в проблеми поодинці.

Стрілець

Візьміться за вирішення найскладніших завдань на цьому тижні. Не бійтеся нічого і вірте у власні сили - ви можете більше, ніж думаєте. В середині тижня займіться зміцненням особистих і ділових відносин. У романтичній сфері з'явиться почуття стабільності та надійності, а почуття стануть міцними.

Козоріг

Постарайтеся на цьому тижні позбутися від усього зайвого. І мова йде не тільки про матеріальні речі, а й про звички та негативні думки. На початку тижня з'явиться можливість швидко розібратися з усіма складними ситуаціями. Але будьте обережні - не беріться за все відразу, а відпочинок постарайтеся чергувати або поєднувати з роботою.

Водолій

Очікуються складні ситуації, з яких виплутатися буде не дуже легко. Але якщо доведеться – можете навіть збрехати або не видавати всю інформацію. Поїздки та відрядження будуть вдалими. Можете вдатися до допомоги друзів. В кінці тижня контролюйте свої доходи та витрати.

Риби

Ваш гарний настрій стане ключиком до всіх подій тижня. Що ви будете відправляти в простір-то й отримаєте у відповідь. Проявіть увагу до власного здоров'я, дотримуйтесь чіткої послідовності в діях. Якщо проявите інтерес до нових пропозицій - за ними підуть ще більш цікаві. Тоді зможете вибрати те, що вам дійсно потрібно.