Топ-8 цікавих ідей для спільного вікенду

Анна Сєдокова запропонувала варіанти дозвілля для пар
Відома співачка Анна Сєдокова продовжує ділитися секретами краси і іншими корисними ідеями та порадами на своїй сторінці в Instagram. Напередодні майбутніх вихідних вона опублікувала список цікавих ідей, чим пара може зайнятися разом під час довгоочікуваного вікенду.
Артистка впевнена, що відпочивати теж потрібно правильно і ненудно.
"Зазвичай до кінця тижня я придумую для вас ідеї вихідних, адже валятися цілий день перед телевізором, навіть якщо удвох, не найправильніше рішення, так ви не відпочинете. До того ж, це останні липневі вихідні, давайте наповнимо їх романтикою? Проведіть ці дні зі своїми коханими, і ось, чим можна зайнятися", - зазначила співачка.
Якщо хочеться романтики:
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Якщо хочеться активного відпочинку:
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Нагадаємо, раніше Анна Седокова публікувала топ-10 ідей, як провести день на самоті з користю.
Також Анна Седокова дала поради дівчатам, як сподобатися чоловікові.