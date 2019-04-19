Топ-7 подарунків до народження малюка, які вже отримали Меган Маркл і принц Гаррі

Поки весь світ чекає появи на світ дитини Меган Маркл і принца Гаррі (за останніми даними, він народиться в кінці квітня – початку травня), деякі вже активно вітають молодих батьків. Одні подарунки носять чисто символічний характер, другі коштують чималих грошей, але всі без винятку Меган і принц Гаррі високо оцінили.

№1 Бейбі шауер

Свято, організоване в Нью-Йорку з нагоди народження первістка Меган Маркл, було влаштоване її друзями. Вони знали, що в британських традиціях такого немає, але хотіли, щоб Меган, яка все життя прожила в Америці, відчула радість від нього повною мірою. Сама по собі вечірка стала незабутнім презентом. Але плюс до того Меган відвезла з собою безліч коробок, які, втім, не стала відкривати.

№2 Чокер

Чокер - подарунок Меган Маркл до дня народження первістка (фото: people.com)

Збираючись назад в Англію з бейбі шауер, Меган наділа заздалегідь підібраний дорожній образ: чорний костюм, бежеве пальто, чорна бейсболка і об'ємна сумка. Але з'явилася і ще одна незапланована деталь – невеликий чокер зі словом "мама". З тих пір вона з'явилася в цій прикрасі ще кілька разів.

№3 Пожертви

Коли всьому світові стало відомо, що бейбі шауер все-таки відбувся, свої подарунки вирішили піднести і далекі від королівської сім'ї люди. Але красиво упаковані молочні суміші, одяг і пляшечки з Флориди вирушили не в палац, а в центри Healthy Mothers і Healthy Babies. Пояснюється це просто: всім відомо, що Меган і принц Гаррі віддають перевагу особистим подарункам благодійність. А після піднялася ще одна хвиля пожертвувань від фанатів пари. Вони перераховували кошти на благодійні організації, зазначені знаменитою парою, і повідомляли про це, використовуючи хештег #GlobalSussexBabyShower.

№4 Татуювання

Ще один незвичайний презент, який став справжнім оберегом – квітковий орнамент, намальований на руці герцогині хною. Татуювання Меган зробили під час її поїздки по Марокко. Малюнок на тілі, як пояснили молодятам, символізує захист Меган на період вагітності та пологів, "щоб вона була задоволена дитиною і просто на удачу".

№5 Памперси

Близька подруга Меган – Серена Вільямс разом зі своєю 19-місячною донькою знялася в рекламі Pampers. Якось вона промолвилась в пресі, що, можливо, вже послала ці необхідні кожній мамі речі через океан. Жарти жартами, але така ідея подарунка зовсім не так вже й погана.

№6 Іграшковий кенгуру

Під час офіційного візиту до Австралії Меган Маркл і принц Гаррі отримали першу іграшку – плюшевого кенгуру з маленьким кенгуренком всередині, а також крихітні дитячі уггі. Подарунок вручили парі генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув як і його дружина. Герцоги Сассекські були в захваті.

№7 Книга

Книга "Врятуйте наш сон" автора Тізі Хол – ще один корисний подарунок кожній мамі. Її Меган отримала від доброзичливого шанувальника.

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