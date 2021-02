Топ-5 романтичних фільмів на 14 лютого від ТБ-зірки, які занурять вас в кохання

"Я дуже трепетно ​​ставлюся до кіно, яке викликає емоції. Люблю влаштувати собі затишний перегляд, закутатися разом з коханим в плед і включити щось по-справжньому красиве і вартісне. На 14 лютого раджу не просто романтичні комедії, а глибокі фільми зі змістом. Правда, попереджаю одразу: від деяких з них очі точно будуть на мокрому місці", - попереджає ведуча шоу "Без краватки".

Топ кращих фільмів на День святого Валентина

"Зірка народилася" (A Star Is Born)

Ця драма – неймовірно сильна, я переглядала вже кілька разів. Просто фантастична гра акторів Бредлі Купера і Леді Гаги, а найголовніше – музика. Після цього фільму дуетна пісня Shallow назавжди посіла почесне місце в моєму плейлисті. Незважаючи на те, що історія достатньо сумна, фільм "Зірка народилася" залишає дуже яскравий післясмак і легкий смуток.



Сюжет: Джексон Мейн колись був успішним музикантом, виконавцем пісень у стилі кантрі. Коли його музичний шлях почав наближатися до заходу, а пристрасть до алкоголю ставала все сильніше, Джексон випадково зустрів Еллі – дівчину з божественним голосом. Еллі давно мріяла стати відомою співачкою, але вже зневірилася в цій мрії. Джек вирішив допомогти Еллі запустити кар'єру, вони почали працювати разом і ... закохалися. Все йде чудово, проте Еллі стає все більш популярною, а Джексон важко переживає кінець творчої кар'єри. Чи зможе любов встояти перед труднощами?

"Охоронець" (The Bodyguard)

Як ви вже зрозуміли, музика у фільмах для мене дуже цінна. Хоча фільм вже старенький – 1992 року – це саме так класика, яку можна назвати вічною. Любовна історія Кевіна Костнера і Уїтні Х'юстон, яка проходить через випробування, біль, недовіру, щоразу викликає мурашки шкірою. Колись всі хотіли собі такого чоловіка, як Кевін. Тож романтична лінія – на ура, і, звичайно, неймовірні саундтреки! Неможливо стриматися, щоб не підспівувати "ееенд ай віл олвейз лав ююю".



Сюжет: Френк Фармер – один із найкращих співробітників служби охорони президента. Однак в момент, коли на Рейгана було скоєно напад, відповідального співробітника не було на місці. І хоч провини Фармера в цьому немає, він вирішує піти зі служби. Френку пропонують дуже високооплачувану роботу особистим охоронцем поп-зірки Рейчел Меррон, якій останнім часом почали часто надсилати листи з погрозами. Френку не подобається "вискочка" Рейчел, він навіть хоче кинути цю затію, але поступово між головними героями починає зароджуватися любов... Але найстрашніше – попереду, адже загрози Рейчел шле професійний кілер.

"До зустрічі з тобою" (Me Before You)

Скажу чесно, я плачу кожен раз, коли дивлюся цей фільм. Тому що не плакати – нереально. Тут і справжня любов, і подолання перешкод, і усвідомлення того, що завжди можна спробувати змінити життя на краще. Після цього фільму одразу хочеться жити на повну котушку!



Сюжет: Молода, приваблива, життєрадісна і усміхнена Луїза Кларк живе в провінційній містечку і працює в кафе. Однак Лу не подобається робота, вона не впевнена, що Патрік – саме той, з ким варто пов'язувати своє життя. Одного разу все йде шкереберть, Лу втрачає роботу і Патріка заодно, і шукає вихід. Незважаючи на відсутність досвіду, дівчину приймають на роботу доглядальницею для паралізованого інваліда Уілла Трейнора з дуже багатої родини. Ще недавно він був сповнений сил і енергії, будував плани на життя, але автомобільна аварія назавжди прикувала його до інвалідного крісла. Він мріє піти з життя, але навіть зробити цього самостійно не може. Лу вирішує будь-що довести Уїллу, що життя – прекрасне, і не потрібно впадати у відчай.

"Між нами гори" (The Mountain Between Us)

Незвичайний фільм для романтичного перегляду, так як в ньому буквально катастрофа на катастрофі. Але ця пригодницька стрічка – про те, як життя може змінитися за один день, а любов – спалахнути при найнесподіваніших обставинах. Примушує задуматися про те, як важливо не втрачати віри, і про те, що твоє – тебе завжди знайде. Зворушлива і красива історія, яку ми з коханим вперше подивилися разом.



Сюжет: Рейс, яким повинні були летіти хірург Бен і журналістка Алекс, скасували. На обох чекають невідкладні справи – термінова операція у Бена і весілля у Алекс. В аеропорту пасажирам не можуть допомогти, і тоді товариші по нещастю звертаються до літнього пілота, який обіцяє доставити їх вчасно на маленькому літаку. Але в дорозі у пілота трапляється інсульт, він помирає, а літак розбивається посеред пустельних гір. Бен і Алекс дивом залишаються живі. Ніхто не поспішає їх шукати, а умови стають все більш суворими. Бен і Алекс йдуть на багато чого, щоб врятуватися, і "по дорозі" між ними зароджуються почуття. Але чи зможуть вони подолати "реальне життя"?

"Поїздка в Америку" (Coming to America)

Це той фільм, який я раджу всім і завжди! Він підходить до будь-якого приводу, піднімає настрій і показує улюблену історію "Попелюшки". Едді Мерфі просто неймовірний, і в цьому фільмі він зіграв не тільки головну роль. Чи зможете вгадати, кого ще зіграв актор?



Сюжет: Акім – наслідний принц африканської держави Замунда, який збирається на пошуки дружини в Америку. Акім прикидається хлопцем-роботягою і йде працювати в закусочну, де і закохується у дочку власника. Але одного разу Акіма і його слугу Семмі ледь не викривають! Щоб запобігти подібним інцидентам, Акім відбирає у свого слуги гроші. Ображений Семмі дає телеграму батькові Акіма, щоб той надіслав грошей – один мільйон доларів. Тоді король особисто прибуває в Нью-Йорк і вирушає в Квінс, щоб з’ясувати, що ж сталося з його улюбленим сином.