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Тепло до +24 і грозові дощі: синоптик дала прогноз на святкові вихідні

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні на вихідних, 1 і 2 травня, буде тепла, і температура повітря підніметься до +24 градусів, але очікуються опади у вигляді дощів з грозами. На синоптичну ситуацію вплине циклон, який підходить із Заходу.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що на Великдень атмосферний фронт посилатиме дощі з західних областей на інші регіони.

У суботу, 1 травня, дощі пройдуть на Заході та Сході України, а на решті території істотні опади не передбачаються.

А ось Великдень 2 травня, завдяки циклону, що підходить, буде зі значними дощами. Опади в неділю прогнозуються в західних регіонах, на півночі, та місцями в центрі, а також в Одеській і Миколаївській областях.

При цьому синоптик каже, що в неділю до східних регіонів дощі не дійдуть, хіба що місцями та незначні, але все ж там переважатиме суха погода.

Температура повітря порадує теплом, і стовпчики термометрів в денний час на вихідних будуть коливатися в межах максимально +17... +24 градусів.

У Києві в суботу без опадів, тепло. У неділю можливий дощ з грозою, і температура повітря буде +18 ... +20 градусів, а в разі прояснення - ще вище.

Раніше повідомлялося, що синоптики ошелешили прогнозом на початок травня і розповіли про нову хвилю похолодання.

Нагадаємо також, що перед цим синоптики повідомили, коли в Україну прийде справжнє тепло.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко