Ставте важливі цілі і не відступайте: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 4 по 10 жовтня

Овен

На цьому тижні вам знадобиться самовладання і витримка. Люди, яких ви вважали своїми друзями або приятелями, почнуть плести проти вас інтриги. Не поспішайте приймати рішення або діяти. Оцініть всю ситуацію спокійно і дійте з розумом. Займіться власним життям і не відволікайтеся на сторонні проблеми. Вихідні вам принесуть задоволення - проведете так, як і мріяли.

Телець

На початку тижня займіться плануванням свого майбутнього. Проведіть інвентаризацію своїх ресурсів і навичок, оцініть таланти, інтереси та матеріальні можливості. У середу займіться своїм здоров'ям. З п'ятниці по суботу не робіть і не плануйте нічого важливого - місяць може сплутати плани та принести дрібні та прикрі неприємності. Неділю проведіть з сім'єю.

Близнюки

Починається непростий період в плані професійних і особистих відносин. На початку тижня напруженість проявиться на роботі - можуть бути суперечки з партнерами та непорозуміння з близькими. У середу ситуація кардинально зміниться і всі проблеми підуть геть. Але варто бути уважнішими до самопочуття. У суботу очікується натхнення, а ось неділя принесе розчарування через порушені плани.

Рак

Жовтень почнеться з приємних відчуттів, бо все буде складатися за наміченими планами. Цілеспрямованість, працьовитість і віра в себе допоможуть закласти фундамент на майбутнє та отримати блискучі перспективи. В середині тижня захистіть своє особисте життя від зазіхань. У п'ятницю та суботу вирушайте в розважальну поїздку. А в неділю займіться домашніми справами.

Лев

В середині осені розмірене життя Левів зміниться радикальними змінами та доведеться пережити непростий період. В середині тижня можливі заздрість і серйозна конкуренція і це стане причиною душевного сум'яття. Допоможе впоратися з труднощами близька людина, яка додасть сил для віри в себе і відсічі недоброзичливцями. У п'ятницю і на вихідних будьте уважні до здоров'я - можливо вам потрібен відпочинок.

Діва

Жовтень принесе Дівам позитивний період і прихильність долі. На роботі можна впроваджувати креативні рішення - їх оцінять, а в стосунках переходьте до рішучих дій. В середині тижня купіть щось для будинку. У п'ятницю і суботу займіться розв'язанням побутових питань. У неділю постарайтеся повноцінно відпочити, оскільки є ризик, що навалиться апатія і нудьга.

Терези

Весь тиждень будете активно рухатися до своєї мети та ентузіазм виявиться настільки заразливим, що все оточення почне допомагати. На початку тижня самотніх Терезів чекають приємні знайомства, в середині тижня чекайте матеріальні блага, а на вихідних вам захочеться змінити обстановку, і ви поїдете в захопливу поїздку.

Скорпіон

Зміни в професійній сфері та фінансові моменти поглинуть вашу увагу найближчими днями. Очікується фаза особистісного зростання і Місяць додасть чарівності, красномовства та енергії. Будьте обережні в кінці тижня - не рекомендується здійснювати покупки в Інтернеті. Прислухайтеся до організму і побережіть здоров'я.

Стрілець

На початку тижня Стрільців охопить смуток і розгубленість. Причиною тому стане невпевненість в собі та вплив тих, хто вміє говорити красиво й аргументовано. Перестаньте озиратися на інших, почніть довіряти собі та побачите, що життя зміниться на краще. В середині тижня вас чекають радісні новини - стримайте емоції та не показуйте їх відверто на людях. Вихідні варто провести з тими, хто допоможе повернути вам віру в себе і гармонійний стан духу.

Козоріг

Перший тиждень жовтня стане вдалим періодом для того, щоб розібратися з фінансовими опитуваннями. Можливо, варто інвестувати кошти: в нерухомість, бізнес або навчання. У середу і четвер будьте обережнішими - є ризик зв'язатися з шахраями або потрапити в погану компанію. У другій половині тижня можна здійснювати покупки або оновити дизайн робочого місця. На вихідних сходіть на майстер-клас або займіться самоосвітою.

Водолій

Понеділок буде тихим, а потім по наростальній збільшиться кількість справ на роботі та вдома. У середині тижня вам можуть повернути борг або запропонувати нову роботу. Не варто витрачати гроші відразу, оскільки вони вам знадобляться в найближчому майбутньому. У п'ятницю і суботу може бути плутанина – не піддавайтеся емоціям і почуттям. На вихідних чекайте гостей або запрошення в гості.

Риби

Тиждень почнеться не дуже вдало й у Риб буде відчуття, що весь світ проти них. Ймовірні сварки на роботі, конфлікти з партнером, погане самопочуття і фінансові проблеми. Емоції будуть зашкалювати. Але поставтеся до всього філософськи, в другій половині тижня від більшості проблем не залишиться і сліду. На вихідних варто відпочити та добре повеселитися.