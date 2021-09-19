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Ці три знаки Зодіаку чекає грошова удача в жовтні 2021: перевірте себе в списку!

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Неділя 19 вересня 2021 06:00
Ці три знаки Зодіаку чекає грошова удача в жовтні 2021: перевірте себе в списку! Фото: Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє трьом особливим знакам Зодіаку великий грошовий успіх в епіцентрі осені. Ці везунчики будуть особливо обласкані долею у всьому, що стосується кар'єри, фінансів, прибутку, інших матеріальних "булочок".

Хто вони, пише Astrorok.

Овен

Овну в жовтні не доведеться скаржитися на брак грошей. Астрологи кажуть, що надходження коштів слід чекати від іноземців, організацій, зареєстрованих за кордоном. Зароблене витратьте на подорожі - ви точно не пошкодуєте. При цьому не слід втрачати пильність при укладанні договорів, проведенні важливих угод - ризик помилок занадто високий.

Стрілець

Зірки будуть протегувати будь-яким діям, пов'язаним з грошима. Це можуть бути не тільки великі покупки або вкладення, але і пошук додаткового заробітку, росту по кар'єрних сходах зі збільшенням окладу. Не варто ігнорувати пропозиції про зміну роду діяльност - вони можуть бути перспективними. Не виключені премії, несподіваний прибуток у вигляді підробітку.

Водолій

Для Водоліїв особливо вдалою в плані грошей стане друга половина жовтня 2021. Астрологи радять вам вкладати кошти у великі проекти. Вони будуть посилено "працювати" на вас, приносячи відсотки і впевненість в майбутньому. Не відмовляйте в матеріальній допомозі близьким. Вам все повернеться сторицею, схаменутися не встигнете.

Раніше астрологи також розповіли про знаки зодіаку, яких в жовтні 2021 накриє хвилею успіху.

Крім того ми писали, про тих, у кого в епіцентрі осені може початися "чорна смуга".

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